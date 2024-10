Se prenden las alarmas en Manchester United: el diagnóstico preocupante de figura de Erik ten Hag

La dirigencia del Manchester United sigue apostando fuertemente por Erik ten Hag, quien hasta la fecha de mantiene en el cargo principal de técnico a pesar de las dudas que genera el escaso ritmo que tiene el equipo. Sin embargo, las críticas y los señalamientos al entrenador acaban de pasar a un segundo plano ya que hay un tema delicado y que involucra al lateral marroquí que llegó esta temporada a Old Trafford, Noussair Mazraoui.

El ex Bayern Múnich rápidamente se ganó el puesto de titular en el once del United, pero nadie esperó que tuviese problemas cardíacos o, al menos, palpitaciones como señala un reconocido periodista que dio más detalles sobre el procedimiento al que se sometió el defensor. Al final, todo parece indicar que se unirá en las próximas semanas para volver al plantel principal tras los exámenes que se realiza para prevenir cualquier anomalía que afecte su salud.

Cuando todo parecía que estaría tranquilo, el de Marruecos se sometió a exámenes en el departamento médico del Manchester United. Como señala Fabrizio Romano, tuvo un procedimiento preventivo menor después de experimentar palpitaciones en el corazón. La buena noticia es que el defensor acudió rápidamente para que lo asesoren para evitar cualquier complicación.

