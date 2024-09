Ten Hag lo quiere como CR7: le pide más y no solo un gol de penal; Manchester, fábrica de exigencia

Conquistar la Premier League no nada desmesurado para el Manchester United, no es el mismo equipo como el de sus épocas de oro, pero con el paso de los juegos va encontrando un ritmo para tomar en consideración. Erik ten Hag no la ha tenido nada fácil, la presión y las críticas han sido aspectos con los que sigue lidiando. En la interna, Antony sufrió las consecuencias de su sanción por su conducta antideportiva y la respuesta del DT fue cuestionada.

El brasileño tuvo idas y vueltas en el plantel, asumió sus errores y rápidamente se puso a disposición de lo que decidiera el estratega de Países Bajos. Tras semanas entrenando y bajo las sombras de ten Hag, llegó la oportunidad del ex Ajax de volver al campo, fue en el 7-0 sobre Barnsley por la Copa de la Liga y de paso anotó de penal. Pero para el entrenador esto no es suficiente, por lo tanto, le dejó un mensaje que difícilmente Antony omita.

Ten Hag espera más de Antony

La vuelta de Antony significó para el brasileño una espina que quería sacársela desde hace un tiempo. No hubo mejor forma de regresar que con un gol, pero para ten Hag esto no es suficiente, pues le pide más a su pupilo. “Todos los jugadores deberían dar esas reacciones, igual que él el martes por la noche”, acotó el DT.

La exigencia que le pide al brasileño

Ten Hag ya conoce al sudamericano del Ajax, conoce de su capacidad y lo que puede seguir dando si se lo propone. Por esa razón, considera que no basta solo con presentarse en un partido y conformarse. “Tienes que entrenar duro, rendir en los entrenamientos, tienes que ganarte el derecho a jugar”, comentó. Asimismo, agregó que “cuando llega el momento de tu oportunidad, tienes que aprovecharla”.

La gran ambición del Manchester

Los dirigentes del Manchester United esperan que esta temporada sea diferente, que el equipo haya aprendido de sus errores y que la tabla de posiciones refleje la actualidad de unos ‘red devils’ ambiciosos. La mira no solo está puesta en la Copa de la Liga, también en Manchester City, Arsenal y Liverpool, los rivales a vencer si se quiere lograr más.