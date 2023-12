Sergio Ramos, desolado: tras Take Kubo, el United se lanza a por un crack que arruinó a Luis Enrique

Tras un inicio muy atropellado, el Manchester United llega al mercado de enero con muchos deberes por hacer. Especialmente en una delantera donde nada ha funcionado en estos primeros meses de competición. Y es que, nadie de los de arriba está siendo capaz de convertir en gol lo que se genera. Tan es así, que el máximo goleador del equipo es Scott McTominay, un pivote, con cinco tantos en lo que va de año.

Ante la evidente carencia de gol en el conjunto de Old Trafford, Ten Hag ya ha pedido refuerzos con urgencia. Siendo el primer elegido y también el primer en rechazar la oferta, Serhou Guirassy. Sin embargo, los diablos rojos han definido rápidamente una alternativa que no gustará nada a Sergio Ramos, se trata de Youssef En-Nessyri, todo ello, según cuenta The Sun.

El talento de LaLiga llama a Ten Hag

Pese a que la temporada del crack marroquí no está siendo espectacular. La realidad es que sí está siendo de lo mejor de un mediocre Sevilla. En este sentido, sus 9 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada hacen que sea un jugador más que interesante para Erik Ten Hag, que se haría con un jugador muy peligroso al espacio y en el juego aéreo, dos facetas que, en un equipo cuyo juego no está fluyendo, son especialmente peligrosas. Que se lo pregunten a Luis Enrique, que ya sufrió los envites del delantero marroquí en el Mundial de Qatar, donde los del norte de África mandaron a casa a los de Lucho.

La realidad es que parece que a Ten Hag le ha gustado el talento de LaLiga. Y es que, como ya os contamos en Don Balón, el United también ha mostrado interés en el fichaje de Takefusa Kubo, que sería fichado con el objetivo de sustituir a Antony para contar con un atacante más incisivo y seguro como lo es el japonés.

Así pues, Erik TenHag ya ha definido la alternativa a Guirassy en este mercado de enero y la respuesta se encuentra en Sevilla, pues En-Nesyri ha entrado de pleno en la lista de objetivos de mercado del Manchester United. Malas noticias para Sergio Ramos.