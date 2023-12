Shock total: de cercar a Guardiola y costar 50M a posible sustituto del verdugo de Keylor Navas

El Manchester United se dejó remontar ante el Galatasaray, hasta en dos ocasiones, dos goles de renta -en el 0-2 y en el 1-3- y eso le cuesta al equipo inglés estar con un pie fuera de los octavos de final de la Champions League, con lo que supone tal cosa a nivel económico y de prestigio para los diablos rojos. Pues bien, de ese duelo hubo un jugador que quedó marcado por todo el mundo salvo por su entrenador, que cargó contra otro, y el recambio que se pide no es nada menos que el retirado verdugo de Keylor Navas con el que el míster acabó mal. Pero vayamos por partes.

Una enorme cantidad y un despido

Ten Hag no solo fue a buscar a André Onana (al Inter de Milan) por una cantidad enorme por un portero, más de 50 millones de euros, sino que para ello se cargó al guardameta y capitán del equipo, un David de Gea que fue echado de malas formas por parte del club y que acabó de forma abrupta su relación con una entidad en la que estuvo más de una década, desde que le fichara Sir Alex Ferguson procedente del Atlético de Madrid.

Andre Onana looked devastated at full time last night, throwing his gloves on the floor in frustration after Man United's draw with Galatasaray 💔😔pic.twitter.com/IUMOGhmnaL — SPORTbible (@sportbible) November 30, 2023

Lo curioso es que David de Gea -que también pudo ser el portero del Madrid si Florentino Pérez hubiera logrado en su día cargarse a Keylor Navas, cosa que no fructificó porque los red devils no quisieron- es la alternativa que pide la afición de los diablos rojos para cortar las numerosísimas malas actuaciones del meta africano. No es extraño que esto ocurra: De Gea no solo es la mejor referencia que tiene el club red devil en los últimos años, sino que se encuentra sin equipo, por lo que no debería ser ni demasiado difícil ni caro llevarlo de vuelta al equipo inglés.

Pero a decir verdad, en todo este asunto pesan demasiadas circunstancias que cubren de pecados al United. Sin ir más lejos Onana fue un portero increíble hace menos de un año en el Inter de Milan, en el que fue uno de los héroes que estuvo a un paso de darle una Champions League a los nerrazzurros ante el mismísimo City de Pep Guardiola, y ahora en el United parece un desconocido con manos de mantequilla. Más allá de eso, Ten Hag se quiere cargar a Amrabat y Ratcliffe, el nuevo inversor, a Casemiro y Varane. Y De Gea, al que se echó de malas formas, es una de las pocas soluciones. Por todo ello, son demasiados culpables como para que el verdadero culpable no sea el club.