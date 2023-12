El incendio que no cesa: CR7, Sancho, Casemiro y ahora caerá el crack que quiso Xavi y mató a España

El Manchester United tiene poco perdón, así que imaginamos que le corresponde el mismo veredicto a su líder, Erik ten Hag. Los ingleses se pusieron en Turquía, ante el Galatasaray, 0-2 y 1-3 y aún con todo, unas veces por su poco fútbol, otras por su indolencia y unas cuantas, por sus errores, sobre todo los groseros de André Onana, se dejaron remontar para llegar a la última jornada con pie y medio fuera de octavos de final de la Liga de Campeones, de modo que toca que rueden cabezas.

De Ratcliffe a lo más inmediato

Y si han de rodar cabezas y la de Ten Hag es demasiado cara como para cortarla, al menos hasta final de temporada, el United quiere reaccionar señalando culpables y fichando supuestas soluciones. Es verdad que Sir Jim Ratcliffe ya ha apuntado hacia Carlos Henrique Casemiro y Raphael Varane entre los primeros, pero el míster neerlandés extiende sus cruces al crack que anheló Xavi Hernández en verano y que se cargó a la España de Luis Enrique en el pasado mundial de Qatar.

Sí, efectivamente Sofyan Amrabat es ahora el malo de la película en Old Trafford. Un jugador, el marroquí, diseñado para ser un animal de contención, destructor y núcleo duro de la medular, ahora en el Teatro de los sueños no lo quieren porque no crea, no es creativo, y por tanto no es válido. Seguramente en el club red devil se olvidaron de señalar culpables entre quienes fueron a buscar desde el gigante de la Premier League a un tipo de jugador que Amrabat no es.

Con todo, The Guardian afirma que su destino está fijado y este apunta fuera del United, incluso mucho antes de que aterrice Ratcliffe con sus cambios en la gestión de recursos y su señalamiento al jugador brasileño y el francés. Concretamente se espera que el United intente quitarse de encima en enero al jugador africano para volver a fichar, esta vez sí, al parecer, un jugador de corte creativo que ayude a este United a mejorar. Eso es lo que apunta el mass media británico. Si es así, a ver quién es el valiente…