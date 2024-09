Si Arne Slot no actúa se despide de una leyenda: Liverpool no le renueva; uno de la Juve se postula

El legado que dejó Jurgen Klopp en Liverpool es intachable, fue capaz de lograr el mayor objetivo que fue levantar la Champions League. Ahora la balanza está inclinada para el lado de Arne Slot, que tras su paso por Feyenoord, tiene la misión de explotar el potencial de los de Anfield. Sin embargo, hay decisiones que el entrenador deberá respetar y son las de los jugadores que, si bien se alinean a lo que diga el DT, de ellos dependerá si siguen o no en el club.

Bajo esa premisa, en pleno mercado de pases se habló del próximo destino de Virgil van Dijk, quien aún no ha firmado un contrato de renovación con los 'reds', por ende, esta situación lo coloca en la vía de salida del equipo. De no llegar a blindar al ex Southampton, se reveló que Liverpool ya estudia a cuatro defensas que pueda suplir al de Países Bajos si se va del equipo. Serán semanas claves para revelar el futuro del zaguero y si la institución finalmente se decide por renovarle el voto de confianza.

El mejor está en la Juventus

El contrato de van Dijk finaliza el 30 de junio de 2025, no hay ápice de intención por parte de Liverpool para renovar, aunque todavía hay tiempo. Si el club no se apura, tanto el jugador como Arne Slot buscará una salida a la situación. Por eso mismo, el medio ‘TeamTalk’ asegura que el principal señalado para llegar a suplir al zaguero es Gleison Bremer, de la Juventus, con contrato hasta 2029.

Un portugués en la lista

Si Liverpool quiere un central a la altura de las circunstancias del desembolso de dinero deberá ser fuerte. Por ende, si lo de Bremer no llega a buen puerto, las otra opción que se maneja es la del portugués Gonçalo Inácio, quien actualmente milita en el Sporting Lisboa. Arne Slot ya conoce al luso que tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros y con un contrato hasta 2027.

Arne Slot deberá decidir

La fuente no solo señala a dos defensores para suplir a Virgil, también hay otros dos en bandeja que se postulan para incorporarse al elenco ‘red’. Uno de ellos es Loic Badé, de 24 y en el Sevilla; por su parte, Marc Guéhi se desctaca en el Crystal Palace y su vínculo acaba en 2026. Arne Slot tendrá que presionar si quiere seguir con van Dijk o no hacer nada y dejar que su contrato expire para contar con un nuevo refuerzo.