Simeone sonríe: Jorge Mendes y Cristiano Ronaldo tensan más la cuerda

Dice el diario británico The Sun que el mismo Cristiano Ronaldo, estrella y máxima referencia del Manchester United, ha llamado con urgencia a filas a su agente y confidente, Jorge Mendes, para que se aborde la situación actual del luso, de su equipo y si hay posibilidades de cara al mercado de fichajes. CR7 no está a gusto con la situación actual, la irregularidad y las expectativas, por lo que puede forzar una salida una vez más del equipo que le llevó a la élite. Ni que decir tiene que todo problema interno en el United a las puertas de la eliminatoria de octavos de la Champions contra el Atleti es música para los oídos del Cholo Simeone.

El citado mass media asegura que el delantero portugués habría citado al propio Mendes en Reino Unido para mantener una reunión de la máxima urgencia acerca de la situación del punta en el United, como le afecta el contexto precario del equipo, como juegan los red devils y, por supuesto, si hay opciones de salir hacia un último contrato de vértigo en su carrera, que ya camina rumbo a los 37 años, que cumplirá en menos de un mes (5 de febrero). Todo ello a 5 puntos de los puestos de Liga de Campeones y con el doble envite ante el Atleti a la vuelta de la esquina (23 de febrero)

Según la información de The Sun, una fuente cercana consultada por el medio de comunicación inglés habría revelado que, y citamos: “Cristiano está muy preocupado por lo que está pasando en el United. El equipo está recibiendo muchas críticas y él sabe que se le considera uno de los líderes. Hay bastantes problemas y Cristiano está sintiendo la presión y está muy estresado por la situación”.

Al hilo de esta y otras informaciones en torno al portugués, puede esbozarse no solo la incomodidad del astro portugués, sino la ansiedad por seguir estando en lo más alto, algo que quizá el United no pueda darle. A CR7 no le gusta como juega el equipo de Old Trafford, ni lo que quiere Ralf Rangnick y está muy pendiente de quién será el próximo inquilino del banquillo en junio (el alemán solo estará en el cargo hasta verano), ya que si el sustituto no le convence quiere tener preparada y libre la vía abierta con París, donde espera el PSG y quien sabe si Leo Messi.