Sonó en el Barça como plan B de Nico Williams, pero Laporta no activó y ahora ficha con Liverpool

Los problemas financieros del Barça y la falta de ingenio de su presidente, Joan Laporta, le impidieron al club culé sumar a sus filas a Nico Williams y ahora se repite la historia con el extremo Federico Chiesa. A pesar del interés del FC Barcelona, el futbolista que fue relegado por el entrenador Thiago Motta en Juventus decidió no esperar más y arregló su traspaso al Liverpool.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, Chiesa se muda a Anfield a cambio de 13 millones de euros de tarifa inicial con complementos. “Firmará un contrato de cuatro años como nuevo jugador del Liverpool, que se irá firmando más tarde hoy. Chiesa aceptó el fichaje de inmediato”, detalló.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons. Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today. Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE. Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4

Luego de que se confirmara su traspaso, el joven de 26 años expresó su felicidad por fichar con uno de los candidatos a pelear la Premier League este año. “Mi familia y yo estamos muy felices, la verdad. Quiero dar las gracias a la Juventus y a los aficionados, siempre han sido especiales conmigo. Estoy muy feliz, no veo la hora de convertirme en nuevo jugador del Liverpool ¡No puedo esperar!”, manifestó.

