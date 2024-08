Sterling vive una pesadilla en Chelsea; fue marginado del grupo y no tiene dorsal ¿qué dijo Maresca?

El delantero Raheem Sterling está viviendo una verdadera pesadilla desde que Enzo Maresca asumió en la conducción técnica del Chelsea de Inglaterra.

Es que desde que el DT puso un pie en Londres, el nacido en Jamaica fue desplazado del plantel profesional y ahora sólo está entrenando con un grupo de jugadores que no forman parte del proyecto de la institución de Londres.

Por si esto fuera poco, Maresca tomó otra fuerte determinación: le quitó su dorsal. Ahora, la camiseta número 7 está en manos de Pedro Neto.

En diálogo con la prensa, el entrenador italiano habló de su relación con Sterling y no anduvo con vueltas: "Raheem está entrenando aparte, en caso de que me siente con él, le diré exactamente las mismas cosas que ya le dije. No tengo nada nuevo que decirle porque fui bastante claro: iba a tener dificultades para conseguir minutos con nosotros y esa es la razón por la que está fuera del equipo”.

Más allá del flojo nivel que mostró Sterling desde su arribo a Stamford Bridge, las decisiones de Maresca llamaron mucho la atención entre los fanáticos de los Blues. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de un jugador por el cual el club le pagó 57 millones de euros al Manchester City.

En sus dos años, el futbolista anoto 9 goles en su primera campaña y 10 en la segunda, con un total de 12 asistencias.

Ahora, su futuro es una verdadera incógnita. La única certeza que tiene es que no será jugará para el Chelsea mientras Maresca esté sentado en el banquillo.

El portugués Joao Félix entrenó con sus nuevos compañeros este jueves y su objetivo es llegar de la mejor forma al duelo del próximo domingo ante el Wolverhampton.

El Menino firmó contrato con Chelsea hasta junio de 2030, con posibilidad de extenderlo por un año más.

Esta será la segunda etapa de Joao Félix en los Blues. Vale recordar que en 2023 fue cedido por el Aleti de Madrid en el mercado de invierno por seis meses, en cuales jugó 16 partidos y marcó 4 goles.

🚨🔵 João Félix has completed main part of medical tests in London and he’s gonna sign his contract later today.



Deal valid until June 2030 plus option for further season, 2031.



Conor Gallagher will fly to Madrid when all docs will be signed for Félix deal. 🛩️ pic.twitter.com/qI4lI2PpGq