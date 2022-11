Ten Hag aclara el futuro de CR7 y De Gea y hiere de bala a PSG y Barça

El Manchester United se ha convertido en un paraíso de continuas novedades en lo que a la composición de su plantilla se refiere. CR7, como es fácilmente deducible, está teniendo mucho protagonismo en Old Trafford, ya no tanto por sus registros goleadores o su rendimiento sobre el terreno de juego, sino porque Erik ten Hag quiere que el delantero portugués de 37 años ponga tierra de por medio con el club en enero para poder reforzar esa posición con un crack que sí sea de su gusto.

No obstante, esta no es la única decisión importante que ha tomado Ten Hag acerca del futuro de algunos de los estandartes de la actual plantilla que tiene a su disposición, siendo cuatro los protagonistas que acompañan a CR7 en esta cadena de decisiones firmes, pero siendo el luso en el único que tiene abierta la puerta de salida del club, algo que también hiere al FC Barcelona y al PSG. Cabe señalar ante todo que este elenco de jugadores tienen algo en común y por ello el entrenador no ha querido demorar en exceso su decisión: finalizan contrato el 30 de junio de 2023.

David de Gea y Luke Shaw, habiendo perdido este último mucho protagonismo en el equipo tras la llegada de Tyrell Malacia, tienen muchas papeletas para recibir una oferta de renovación próximamente, una propuesta que, si nada se tuerce, contará con el visto bueno de ambos futbolistas.

En el caso de Marcus Rashford y Diogo Dalot sucede algo similar, pero su trascendencia es mucho mayor. Por un lado, el dentro inglés está en la agenda de posibles alternativas del PSG para tomar el relevo de Leo Messi a partir del próximo verano, por lo que una renovación a largo plazo con los red devils supondría un duro revés para los intereses de Al-Khelaïfi.

Por su parte, Dalot es objetivo del Barça desde el verano pasado y este deseo de Ten Hag de seguir contando con el lateral portugués de 23 años supondrá asimismo un contratiempo feroz para los planes de Xavi y Laporta, sobre todo porque podría aterrizar en la Ciudad Condal a coste cero si no acepta tal propuesta.