Ten Hag cae matando, el jugón del United, libre: Pep y Luis Enrique, directos al banco ¡Fichajazo!

Ya lo decíamos en Don Balón, en estos momentos, y más tras la debacle ante el Crystal Palace, solo hay tres jugadores indiscutibles en el Manchester United, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo y Rasmus Hojlund, el resto, lo que incluye a Casemiro o al capitán, Bruno Fernandes, tienen colgado el cartel de transferibles, lo que, como es lógico genera un sinfín de reacciones, entre ellas las de Manchester City, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich.

Una caída sin fin; otra temporada sin Europa

Cuesta cree que el Manchester United el año que viene vaya a cambiar tan radicalmente como para equipararse a Arsenal, City o incluso Liverpool en la pelea por la Premier League, y sin esa aspiración, no solo esta temporada sino también la siguiente, los diablos rojos estarán fuera de los grandes premios. De modo que la esperanza de lograr títulos importantes para el club del Teatro de los sueños se reduce mucho durante bastante tiempo; es decir, en la línea de la entidad en la última década larga. Y esto, como no puede ser de otra forma, tiene consecuencias.

Ahora bien, estas son en las dos direcciones. Se informa desde Inglaterra que el club quiere hacer una limpia masiva en el equipo, hacer caja y fichajes jóvenes que cambien totalmente el devenir del club, que se ha estrellado picoteando de forma millonaria entre estrellas que no concuerdan. Bruno era (y es) una de las mejores, un jugador sensacional, pero que se ha hartado tanto del United como el club de él, y eso lo lleva al mercado.

Y, claro, que Bruno no funcione en los diablos rojos o que el club no funcione con él es una cosa, pero que no vaya a hacerlo en plantillas como la que tiene a sus órdenes Pep Guardiola, la homóloga de Luis Enrique o la del Bayern es otra muy distinta. Valorado en 70 millones de euros (Transfermarkt) se cree que el United podría dejarlo ir por 85 kilos, una cifra que si bien es elevada no va a impresionar a Pep, Lucho o quien vaya a ser el entrenador del Bayern en la temporada 24/25. En verdad, sea como sea el United, sería un fichajazo.