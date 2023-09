Ten Hag, contra Madrid y Guardiola por uno de los 12 The Best para dar la patada a Antony y Sancho

La relación del Manchester United en la última década con sus fichajes es absolutamente tormentosa y catastrófica a partes iguales, a la escasez de títulos se une un gasto desmesurado por jugadores que solo han levantado dolores de cabeza; los últimos, Antony y Jadon Sancho, apartados del equipo. Pero el United, uno de los grandes animadores del mercado, no para y Erik ten Hag ha pedido ya una alternativa a sendos futbolistas, una que gusta en Madrid y también a Pep Guardiola; uno que está entre los polémicos 12 jugadores seleccionados para el galardón The Best.

Líos y más líos por una certeza

Por las formas y los hábitos, fichar a Khvicha Kvaratskhelia -que es el jugador puesto por Metro entre los planes del míster neerlandés de los diablos rojos como alternativa a sus dos díscolos extremos- por parte del United sería seguramente mejor negocio que el que han supuesto Antony y Jadon Sancho, ahora bien, lo primero no será sencillo. Con todo, la iniciativa ya está ahí y parece que por dinero no va a ser debido al nuevo capital catarí que domina Old Trafford.

Uno de los 12

Más allá de proseguir con la polémica designación de los 12 mejores jugadores del año para el trofeo The Best, entre los que está el georgiano y no están futbolistas como Vinicius Júnior, hagamos hincapié en el jugador napolitano, nuevo gran objetivo del Manchester United. La idea que esboza el citado mass media es que los diablos rojos puedan deshacerse de Antony y Sancho para dar entrada al extremo del vigente campeón italiano en el mercado invernal.

Ahora bien, teniendo de precedente el asunto Victor Osimhen, multipretendido en el pasado mercado de fichajes, también entre la docena de seleccionados en el certamen y al que el Nápoles fijó un preció desorbitado, no será sencilla la compra de Kvaratskhelia, la otra estrella del equipo italiano. Y no solo por el precio que vaya a fijarle el conjunto del sur de Italia, sino también por los potenciales pretendientes que se sumen a la puja, entre los que han sonado Real Madrid y Manchester City. Sea como fuere, Ten Hag lo tiene claro, Antony y Sancho están sentenciados y quiere millones para hacerse con Khvicha Kvaratskhelia en enero.