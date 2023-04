Ten Hag da oro al crack que echó Luis Enrique y cuyo destino De la Fuente juntó al de Sergio Ramos

Pese a ser el jugador mejor pagado del mundo en su posición y ser, por derecho propio, una de las estrellas de este Manchester United de Erik ten Hag, con el que, por cierto, está cerca de cerrar un acuerdo de renovación, David de Gea no ha contado para entrar en las convocatorias de la Selección Española de Fútbol ni con Luis Enrique, que fue quien dejó de llevarlo, ni con Luis de la Fuente, que no lo consideró para las citas de clasificación para el europeo de Alemania de 2024, convirtiéndose así en el nuevo caso Sergio Ramos de La Roja.

Un acuerdo inminente a la baja que sigue negociándose

Apunta ESPN que el portero español y el United están cerca de llegar a un acuerdo sobre la continuidad del futbolista, el cual, eso sí, tendrá que ser a la baja. Recordemos que el guardameta del conjunto inglés percibe una cantidad anual en el gigante de la Premier League cercana a los 19,5 millones de libras esterlinas, unos 22 millones de euros, lo cual es inasumible tanto dentro de la estructura salarial del equipo inglés como ante la proyección de fichajes en el próximo mercado que se trata de promover desde Old Trafford.

No obstante, a la vez el citado mass media argumenta que, si bien el acuerdo está próximo, aún no se ha firmado. Y no se ha hecho fruto, principalmente, de las pretensiones mínimas que posee el jugador, de las cuales no han transcendido cifras pero sí la intención de los red devils de que baje sus emolumentos para continuar. Y no solo eso, el medio de comunicación apunta que a la vez el club se mueve para encontrarle un sustituto en la ventana estival por si no aceptase la propuesta.

España, puertas cerradas

No solo el equipo del Teatro de los sueños, De Gea también está realizando una gran temporada y es por eso que el club británico ha decidido intentar renovarlo, como decimos, bajo sus condiciones. Lo que parece que no conseguirá De Gea es volver con España, ya que su choque con Luis Enrique ha tenido continuidad con Luis de La Fuente, el cual, dado su gran momento de forma, pudo convocarle ante Noruega y Escocia, pero decidió dar continuidad a la idea de Lucho con David Raya y Robert Sánchez como suplentes de Kepa Arrizabalaga, que acudió como titular ante la lesión de Unai Simón, guardameta crucial para Luis Enrique. Parece que las puertas de España, como sucedió con Sergio Ramos, están vedadas para De Gea.