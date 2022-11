Jugada culmen de Ten Hag y CR7: embauca a Simeone, robo de João Félix

Veníamos contando en Don Balón que el Atlético de Madrid tenía (y tiene) la posibilidad de tratar de dar continuidad a un bloque de jugadores cargados de talento pero asestando un golpe de gracia al proyecto, dando un giro radical que sitúe al Cholo Simeone fuera al final de temporada y entre un técnico con otra filosofía de juego. Pero parece que eso tendrá que esperar. Y es por ello que João Félix, según nos informan en este diario, quiere dar un paso a un lado y buscar suerte fuera de manera inmediata, incluso desde este próximo mes de enero ¿Y quién es el beneficiado de este asunto? El Manchester United de Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo.

Sí, el Bayern de Múnich quiere al Menino de Ouro y está dispuesto a repetir la oferta de 100 millones de euros realizada el pasado verano, sin embargo lo haría de cara a la próxima época estival, pero es que el United gusta más al luso, básicamente porque, de salir de España, desearía jugar en la Premier League, y puede poner el dinero por el joven crack ibérico mucho antes. Además, ese dinero, crucial para los colchoneros, nunca llegará a los 126 kilos que pretende el Atleti; entonces, ¿dónde está el truco?

Sencillo, los red devils desean hacerse con el talento de Félix y las urgencias económicas que tiene el Atlético, esas que han provocado los fracasos deportivos, obligan al club español a soltar lastre, y si este no es el entrenador, entonces el portugués debe sufragar los costes que vendrán ya sea con refuerzos y/o tapando agujeros. João no quiere seguir si Simeone continúa, y no tanto por problemas personales con él, sino por incompatibilidades deportivas. De modo que esa parte esta clara y cerrada: si el Atleti no renuncia al argentino, el luso se irá.

Pero Ten Hag quiere aprovechar esas premuras colchoneras y llevarse al crack en enero. Se prevé que el club inglés, que no quería hacer una inversión hasta el próximo verano, adelante sus deberes de cara a la campaña 23/24 llevándose la gallina de los huevos de oro del Metropolitano por 100 kilos, lo que dejaría sin su estrella prometedora a la liga española y al Atleti y dejaría sin capacidad de maniobra al Bayern, que también persigue el mismo premio. Unido a ello, el United se reforzaría para terminar la temporada con buena disposición de lograr los objetivos deportivos. La jugada es maestra. Ni que decir tiene que CR7 avala el fichaje.