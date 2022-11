El lunes Florentino y Ancelotti viran el rumbo: revés y al mercado

La suerte está echada para los dieciséis mejores equipos de Europa, entre los que vuelve a estar el Real Madrid, y el club blanco, que afronta esta fase decisiva de la mejor competición de clubs del mundo, la Champions League, incluso con más confianza que la temporada pasada, donde además defiende título, mira el mercado de enero por si le falla su plan de acción, algo que necesariamente puede condicionar el emparejamiento que salga del sorteo y, por supuesto, cualquier contratiempos surgido en el Mundial de Qatar.

Se ha anunciado que Julen Lopetegui desea hacerse con los servicios de Mariano Díaz en enero, lo que para el Madrid es una excelente noticia pero a la vez genera un hueco importante que habría que llenar. Es verdad que el hispano-dominicano no juega, pero una cosa es que no lo haga y otra que esa plaza no sea sustituida. Por ello es clave no solo que esta sospecha sobre el nuevo entrenador del Wolverhampton se haga efectiva, sino que en el Bernabéu necesitan saber dos cosas: la primera, cuáles son los retos que saldrán del sorteo del próximo lunes día 7, a las 12.00. hora española; después, si el Mundial de Qatar rompe su plan A de esta temporada.

En verdad la salida del delantero puede ser efectiva y eso podría obligar a una incorporación, pero lo cierto es que lo que más condiciona que Florentino Pérez pegue un viraje al rumbo y vaya al mercado es que este próximo lunes salga un rival de los denominados cocos, es decir, un Paris Saint-Germain o un Liverpool y que, además, Qatar devuelva lesionada a varias de las vacas sagradas de la plantilla.

En cualquier caso, Carletto le pide un esfuerzo a Florentino, surjan uno o varios de estos contratiempos, y el presidente se lo piensa. Es más, tal y como hemos podido saber, en principio ni la salida de Mariano ni una lesión harían al Madrid precipitarse, pero si a estos dos sucesos se une que caiga uno de los adversarios más complicados o las lesiones son numerosas en la Copa del Mundo, entonces Florentino sí abriría la caja fuerte y rastrearía el mercado invernal en busca de un crack.