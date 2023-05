Ten Hag fulmina a los dos compañeros de Casemiro más caros: Old Trafford deja libres 112M

El Manchester United persigue su regreso a la Champions League por la puerta grande, lo que implica modificaciones estructurales profundas en su plantilla y Erik ten Hag tiene claras dos cosas al respecto: quieren y necesitan fichar, para lo cual hay obligación de vender o al menos reducir costes. Por eso dos de los pesos pesados del vestuario del gigante de la Premier League junto a los Casemiro, Bruno Fernandes o Marcus Rashford, dos de los capitanes, como son David de Gea y Harry Maguire, están en el disparadero.

Una inversión rentable… solo en uno de los casos y por la mínima

Teniendo en cuenta que David de Gea ha sido el guardameta titular durante más de una década en Old Trafford, su fichaje, por valor de 25 kilos, al menos, ha sido rentabilizado: pero solo en parte, ya que es de lejos el portero mejor pagado del mundo, a razón de más de 20 millones de euros limpios por temporada. De ahí que Erik ten Hag, que quiere fichar un portero, haya sido el impulsor de una oferta de renovación muy a la baja por el español. El ex del Atlético de Madrid ha sido elegido mejor portero de la temporada y sin embargo genera muchas dudas entre los aficionados y las voces prominentes en el club inglés, entre ellos un Roy Keane que ha criticado su renovación. “Él no sería para mí el portero, no va a hacer que el Manchester United vuelva a ganar trofeos”, dijo la leyenda de los diablos rojos.

Harry Maguire, en el ojo del huracán

Posiblemente sea uno de los grandes errores del mundo del fútbol en general y desde luego quizá el más grande del United en particular, de ahí que la situación de Harry Maguire, defenestrado deportiva y mediáticamente, busque una solución a su situación, una que no es sencilla pero que el Unietd necesita afrontar. No es sencillo porque el jugador sabe que no cuenta para Ten Hag y que está totalmente señalado por su nivel y los 87 millones de euros que pagó el equipo inglés por él, pero a la vez tiene contrato y es uno de los jugadores mejor pagados del club, por lo que renunciar a su contrato no es algo que vaya a hacer a la ligera.

Por tanto, el problema es doble y el equipo de Casemiro, que espera ser competitivo en la Champions la temporada que viene, necesita desalojar cargas, cargas muy pesadas.