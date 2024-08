Ten Hag no para: a la espera del fichaje bomba final del United, cierra al Leny Yoro africano por 1M

El Manchester United no pierde tiempo en este mercado de fichajes. Los Red Devils pisaron el acelerador a fondo en las últimas semanas, concretando las llegadas que Erik ten Hag había solicitado para reforzar su equipo. De Ligt, Mazraoui y Yoro ya están bajo mando del neerlandés, y no pierde las esperanzas de cerrar al uruguayo Manuel Ugarte del PSG. Hoy, se anunció un nuevo fichaje: el maliense de 18 años, Sékou Kone.

Esta incorporación está enfocada en el futuro del equipo y en el desarrollo del joven mediocampista africano. Kone, con un metro ochenta de altura, brilló en la reciente Copa del Mundo Sub-17, donde su selección africana se quedó con el tercer puesto tras vencer a Argentina 3-0. El mediocampista jugó 7 partidos en el torneo y repartió dos asistencias, mostrando su calidad en el campo.

El equipo inglés se aseguró a la promesa africana tras unas negociaciones en las que el Manchester ofertó 1 millón de euros más variables por el pase del jugador. Su antiguo club, Guidars FC de la liga nacional de Mali, no dudó en dejarlo salir para que Kone pueda desarrollarse en una de las academias más prestigiosas del fútbol mundial.

🚨🔴 More on exclusive news on Sékou Koné to join Manchester United.



Deal 100% agreed and done, documents will be signed after medical next week.



£1m transfer fee plus several add-ons based on performances.



2006 born Mali international talent considered as smart investment. pic.twitter.com/1Op2E6iFRa