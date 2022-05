Ten Hag provoca lo impensable con CR7: tras el KO Champions, bombazo

Venimos poniendo de manifiesto la gran decepción que está causando esta temporada el Manchester United. Tras ser uno de los clubs que más dinero invirtieron durante el pasado mercado veraniego, las expectativas no podrían ser más altas por el mes de septiembre, especialmente por el regreso de CR7 a Old Trafford. No obstante, aunque los números del delantero portugués sí que están siendo brillantes, las prestaciones de muchos de sus compañeros no están siendo las esperadas y de ahí que el conjunto inglés haya sufrido su primer gran chasco para la temporada 22/23: quedarse fuera de la Champions.

Esta situación, además, podría agravarse desmesuradamente si el West Ham United gana los dos encuentros que tienen pendientes por disputar en la Premier, algo que dejaría fuera de la Europa League a los red devils. El vestuario está completamente roto y de ahí que las decisiones más importantes para recuperar el prestigio del club ya estén teniendo cabida en Old Trafford. La primera de ellas, que Erik ten Hag llegará a Manchester para tomar las riendas del equipo la próxima temporada, como mínimo.

La segunda de ellas mira a reestructurar la composición de la plantilla, una plantilla de la que saldrán una gran lista de futbolistas para dejar cabida a otros tantos que sí vayan a ofrecer el rendimiento esperado. Muchos de ellos llegarán por petición del técnico neerlandés y este, de forma indirecta, tendrá un efecto muy importante en el equipo: despejar las dudas de Cristiano Ronaldo sobre su salida.

Venía sonando con fuerza durante los últimos meses la posibilidad de que, si el United no lograba clasificarse para la Champions, como así ha ocurrido, el ariete portugués buscaría un nuevo equipo en el que sí poder disputar dicha competición. No obstante, tal y como ha revelado Team Talk, la estrella lusa de 37 años ha transmitido a sus compañeros que se quedará en Old Trafford si así lo estima Ten Hag.

Desde luego que esta noticia se puede catalogar de auténtico bombazo ya que la importancia de Cristiano en el conjunto inglés, a pesar de su veteranía, ha quedado más que patente a lo largo de la presente campaña, una campaña en la que ha anotado 24 goles entre todas las competiciones.