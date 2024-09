Ten Hag y la falta de respeto al United: pésimas estadísticas y critica su equipo; Ferguson, harto

Manchester United ya aceptó hace un tiempo que no es el mismo equipo contendiente que está para ganar la Premier League con total comodidad o ser candidato pada levantar la Champions League. Tras pasar por distintos entrenadores y jugadores, el equipo hoy en día lucha por generar respeto en la Europa League y volver de a poco a la cúspide, pero Erik ten Hag no encuentra la forma de que su sistema funcione, ni menos que sus jugadores respondan a los pedidos del entrenador.

El debut frente al Twente resultó en un empate 1-1 en Old Trafford, la fanaticada esperaba un poco más de parte de los locales, pero no bastó con sostener el resultado parcial. En el post partido, en conferencia de prensa, ten Hag se dio a conocer como pocas veces se ha mostrado, autocrítico y señalando en gran parte al once que no fue capaz de cuidar el resultado contra el club de Países Bajos. Asimismo, el extécnico del Ajax llegó a estadísticas nada auspiciosas que solo generan más críticas contra él.

Pésimos números

La mala suerte sigue acompañando a Erik ten Hag si de competiciones en Europa se trata, no la pasa bien con su equipo en ese aspecto y las estadísticas están para darlas. Manchester United ha ganado solo uno de sus últimos nueve partidos en Europa. El cuadro de Old Trafford presenta cinco derrotas, tres empates y un triunfo contra Copenhague.

Ten Hag se enfureció

Christian Eriksen sacó cara por un United que se dejó empatar por Twente a los 68 minutos. Por supuesto, para ten Hag no fue el mejor debut y menos cómo se dieron las cosas tras el triunfo parcial. “Hemos vuelto a ver algunas estructuras, pero necesitamos consistencia”. Asimismo, el entrenador reclamó mayor atención, afirmando que sus pupilos estaban controlando el partido.

Los errores que señaló

Ten Hag aseguró que, si bien hay mejoras mínimas del once, también hay aspectos que critica. “He visto en muchos partidos lo alto que es nuestro ritmo de trabajo, pero hoy tengo algunas críticas”, aseveró vía Laurie Whitwell. Finalmente, fue autocrítico consigo mismo, expresando que “no solo es el equipo, yo también tengo que mirarme al espejo. Soy parte de él”.