Thomas Tuchel descarta otra apuesta de Abramóvich: ¿guerra PSG-Klopp?

Las últimas semanas de esta primera mitad de temporada no han terminado de la mejor manera para el Chelsea, tras pasar como segundo en la fase de grupos de la Champions League y cayendo al tercer puesto de la Premier League a seis puntos del Manchester City. Los de Thomas Tuchel necesitan cambiar algunas de sus piezas, teniendo en cuenta que el técnico germano cuenta con buenos futbolistas en el banquillo que apenas han contado con oportunidades. Uno de los que parece sentenciado es Christian Pulisic, que ha pasado de ser uno de los fichajes más caros en Stamford Bridge en su llegada durante el verano de 2019 procedente del Borussia Dortmund; a un enorme problema para el conjunto Blue al que se le busca una salida desde hace varias semanas.

Hasta el momento solamente hay dos candidatos dispuestos a negociar por el internacional estadounidense, aunque ninguna de las dos propuestas termina de convencer al Chelsea. El Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino se ha interesado en la cesión del futbolista como un posible refuerzo más para su ataque, en el caso de que Mauro Icardi termine abandonando el Parque de los Príncipes durante el mes de enero; siendo el otro el Liverpool de Jürgen Klopp, que tampoco estaría dispuesto a pagar un traspaso de momento, optando igualmente por una cesión con opción de compra; a pesar de que el conjunto Red es competencia directa por todo para los de Thomas Tuchel.

Los números de Christian Pulisic en el Chelsea tampoco son tan desastrosos como para buscarle de forma desesperada una salida, con 18 goles y 14 asistencias en 79 partidos desde que aterrizase en Londres. Pese a ello, el propio jugador apostaría también por cambiar de aires al no contar con minutos; con el regreso a la Bundesliga como su principal deseo, aunque el Borussia Dortmund no parece demasiado por la labor para plantearse dicha operación con el alto coste económico que conllevaría; teniendo en cuenta también que el futbolista norteamericano tiene contrato en Stamford Bridge hasta verano de 2024.

El objetivo del conjunto inglés pasa por recuperar la máxima cantidad posible por la salida de Christian Pulisic por el que pagaron unos 64 millones de euros en su momento, mientras que el propio futbolista buscaría salir para tratar de recuperar su mejor versión a base de minutos, continuidad y confianza; tres factores con los que no va a contar de la mano de Thomas Tuchel en la segunda mitad de la temporada. El extremo fue una de las grandes apuestas de Román Abramóvich, aunque no ha terminado de hacerse con un sitio en el cuadro británico, y su salida continúa completamente atascada sin descartar incluso que se retrase hasta el próximo verano si no aceptan dejarlo marchar en calidad de cedido.