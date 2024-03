Tiene el mismo rol que Iñaki Peña y Kepa y se juega su renovación con el City en un mes frenético

El duelo celebrado el pasado domingo entre el Liverpool y el Manchester City fue, para muchos entendidos, uno de los encuentros más apasionantes de los últimos años en la Premier League, pero no todo fueron buenas noticias para los de Pep Guardiola.

Más allá de que los citizen no pudieron ganar el encuentro, el técnico sufrió la lesión de Ederson, su portero titular, quien tras los exámenes médicos pudo confirmar su ausencia del equipo durante las próximas cuatro semanas.

Esto ya obligó a Guardiola, en el mismo partido ante el Liverpool, a introducir en el campo a Stefan Ortega, quien ha sido suplente de manera sistemática durante los últimos cursos y que, más allá de tener que mostrar un nivel muy gratificante para que el equipo no acuse la baja de su guardameta titular en el próximo mes, deberá ofrecer una versión top para convencer a la directiva de su renovación.

Hay que decir aquí que Ortega, quien ostenta un rol secundario como Kepa Arrizabalaga en el Real Madrid o Iñaki Peña en el FC Barcelona, está vinculado a los skyblues hasta el 30 de junio de 2025, pero en el Etihad Staidium ya están estudiando la posibilidad de extender ese vínculo... siempre y cuando las prestaciones del alemán de 31 años así lo merezcan.

🔵⚪️ News #Ortega: There have been further discussions between his management and the ManCity bosses about a contract extension beyond 2025 recently, but without results!



➡️ Ederson will be out for 3-4 weeks. Ortega will replace him and he will start against Newcastle in the FA… pic.twitter.com/yWA46g1tGa