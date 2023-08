Todd Boehly aprobaría el bombazo del nuevo Harry Kane: locura total que aplasta a Enzo Fernández

La salida de Harry Kane del Tottenham sigue trayendo cola. El conjunto del norte de Londres se ha quedado sin su gran referencia goleadora y sabe que, si no suple esos 30 goles con otro gran goleador, la presencia de los spurs en alguna competición europea corre serio peligro. En este sentido, Daniel Levy, presidente del Tottenham tiene en su lista al nuevo delantero inglés llamado a ser tan top como Kane. Según la información de Sky Sports, se trata de Evan Ferguson.

Apellido ilustre y comparación de leyenda

El goleador inglés del Brighton and Hove Albion es uno de los talentos más esperados en el fútbol inglés. Los seagulls han visto en el joven británico a la que podría ser una de las caras de la Premier League en los próximos años, de modo que no tienen la más mínima intención de poner fácil y barata su salida. Es por este motivo que, según el citado medio, el Brighton no piensa bajar de los 120 millones de euros en caso de que algún equipo quiera acometer su fichaje. Una operación que solamente imaginaría Todd Boehly, pero que deberá decidir si aceptar, Daniel Levy.

De apellido ilustre en Inglaterra, Ferguson hace plenos honores tanto a su apellido como a sus comparaciones con Harry Kane. El inglés cumple con los requisitos para ser visto como el nuevo punta referencia en Inglaterra, pues gracias a un físico portentoso, gran olfato goleador y una capacidad para combinar fuera de lo común para un 9 como él, la comparación con el delantero del Bayern de Múnich es inevitablemente acertada.

La desesperación mueve mundos

El Tottenham está más que concienciado de que si no suple a Kane con un gran delantero, es muy complicado que logre un buen resultado en liga. Y es que, si la pasada temporada fue mala, con su estrella en el equipo, prescindir de ella, no hará sino empeorar las cosas.

Es por este motivo que la desesperación por encontrar a un nuevo crack para ser la referencia del ataque, podría llevar a los spurs a cometer una locura que ni el Manchester City se atrevería a hacer por el tan alto precio que pide el Brighton. La operción, que está lejos de salir adelante, superaría incluso lo que pagó el Chelsea por Enzo Fernández, que llegaba a Stamford Bridge como campeón del mundo y estrella absoluta. En este sentido, una operacion tan arriesgada es del más puro estilo Boehly, no tanto para un Daniel Levy que debería verse muy desesperado para dar el 'OK' a 120 millones de euros.

Así pues, calabazas, por ahora, al Tottenham por el fichaje que sería perfecto para reemplazar a Harry Kane. Ferguson, el llamado a ser el futuro delantero centro de Inglaterra está atado al Brighton a no ser que alguien esté dispuesto a poner 120 millones de euros encima de la mesa, algo que solo un equipo muy desesperado podría hacer.