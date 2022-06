Tras 9 años en Madrid, Conte dice “no” y Bale ya sabe dónde jugará

La flamante clasificación de Gales para su primera cita mundialista no podría haberse dado sin la aportación de Gareth Bale, un futbolista que, por el momento, no tiene equipo para la próxima temporada. El jugador anunció su adiós al Real Madrid hace escasos días tras nueve años defendiendo la elástica blanca y, aunque son varias las alternativas de futuro que tiene el horizonte, una de ellas ya ha cerrado la puerta: Antonio Conte, técnico del Tottenham Hotspur, no quiere contar con el británico como acompañante de Harry Kane y Son el próximo curso, según ha relatado Telegraph.

Ya en la campaña 20/21 el jugador salió cedido al cuadro londinense, donde cuajó unas temporadas sensacionales antes de poner rumbo al Real Madrid, pero esta segunda etapa no fue tan prolífera como la anterior. De ahí que tanto Conte como Daniel Levy, presidente de la entidad, hayan desestimado esta posibilidad que en las últimas semanas estaba cogiendo mucha fuerza y ahora el atacante solamente tiene dos opciones: retirarse de forma definitiva o aceptar la propuesta del Cardiff City, club de su ciudad natal.

La primera de ellas también ha dado mucho que hablar a lo largo del último curso ya que el jugador, sin apenas protagonismo en Madrid, parecía estar dispuesto a colgar las botas tras dos campañas en la que apenas ha participado por culpa de las lesiones. No obstante, la reciente clasificación de Gales para el Mundial de Qatar ha provocado un viraje radical en este seno ya que Bale es consciente de la importancia que tiene en las filas de la selección y la posibilidad de disputar un evento de semejante calibre por primera vez en su carrera deportiva deja de lado esa hipotética retirada este verano.

A colación de esto, el futbolista sabe que, para encarar la cita mundialista en buenas condiciones físicas y competitivas, deberá comprometerse con algún club en las próximas semanas, algo que deja todo de cara para que sea el Cardiff City el que se haga con sus servicios. El conjunto británico milita en la Championship (segunda categoría en el Reino Unido), un club donde Bale sería la gran referencia en lo que supondrá uno de los grandes bombazos del mercado veraniego. Es más, se antoja complicado que un equipo de mayor calibre pueda aparecer en escena para ofrecer un hueco en sus filas al jugador de 32 años, por lo que su regreso a Cardiff está cada vez más cerca de ser oficial.