Tras Boehly y el Chelsea, el nuevo United de Bin Jassim va más allá: 6B y ojo a Vinicius y Neymar

Según el diario qatarí Al Watan daba la noticia de la confirmación por parte de los hermanos Glazer a la venta del Manchester United, las conjeturas se han disparado, básicamente porque ahora mismo parece que el traspaso de la entidad inglesa al jeque Jassim bin Hamad bin Jassim parece hecho y eso conlleva consecuencias que amenazan desde el gigante de la Premier League al Santiago Bernabéu, con nombres como Vinicius Júnior, hasta París, donde surge la idea de Neymar, pasando por todas las plazas fuertes de Europa; la locura de Todd Boehly y el Chelsea puede repetirse.

Hasta 600 millones de euros se gastó solo en fichajes el conjunto blue la pasada temporada, un movimiento masivo que, si bien no le ha provocado más que dolores de cabeza deportivos, también podría haber sido todo lo contrario, y en cualquier caso supuso que muchos de los cracks que ficharon no fueran realidades de otros clubs -como Mudryk, que era objetivo del Arsenal-. Pues bien, esa historia del gasto masivo en la Premier puede ahora repetirse desde Old Trafford.

Hablamos de una propuesta estatal sobre un club de fútbol, una que encabeza Bin Jassim por valor, según las últimas estimaciones, de 6000 millones de euros. Es más, se cree que el acuerdo es total toda vez que el medio catarí que ha adelantado la noticia pertenece al mismo comprador, lo que deja ya de lado las suposiciones y sitúan al United ante una nueva realidad, que no pasará por Jim Ratcliffe, el otro pretendiente que tenía el club para hacerse con la propiedad de la entidad.

Mercado

¿Y qué consecuencias puede haber en el mercado? De todo tipo. Lo primero de todo es que ya se ha relacionado el interés del PSG de quitarse de encima a Neymar con Bin Jassin, pero también ya se pone apellidos al lío que ha provocado Mbappé en el conjunto francés, lógicamente relacionándolo con los red devils. Y lo mismo ocurre con Vini y el Madrid, al que ahora quieren relacionar con los diablos rojos. Ahora bien, esto es solo el principio, el interés del nuevo United por algunas de las grandes estrellas podría ser incesante en el mercado de fichajes.