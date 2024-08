Tras el portazo de Julián Álvarez, Pep Guardiola tiene nombres para acompañar a Haaland y De Bruyne

La salida del jugador número 12 del City, le deja a Pep Guardiola, un vacío en un recambio cantado. Sin embargo, el español ya tomó una decisión



Pep ya tiene el plan del club para cubrir la salida de Julián Álvarez al Atlético Madrid, apostando por dar más minutos a los jóvenes de la cantera.



La venta algo sorpresiva de Álvarez, que estaba frustrado por su rol de suplente detrás de estrellas como Erling Haaland y Kevin De Bruyne, generará más de 90 millones en la caja.

Asi que, en lugar de ir a por un nuevo delantero, el City optará por promocionar a talentos internos como James McAtee y Oscar Bobb. Además, se le suma a ellos la incorporación de Savinho por unos 40 kilos, procedente del club francés Troyes.



Tras el Community Shield donde los ciudadanos vencieron por penales al United, donde McAtee, Bobb (ambos de 21 años) y el otro canterano Nico O'Reilly comenzaron el partido, Guardiola ratificó públicamente su estrategia. "Tienen el nivel para estar aquí", comentó el técnico.

🩵 A boyhood blue

✍️ Joined our academy at eight years old

🏆 Made his professional City debut in the Community Shield, and earned his first trophy



Nico O'Reilly, one of our own! 🙌 pic.twitter.com/9XOYxfG4Mn