Tuchel pide paciencia para su jugador pero Saúl no ve buenos gestos

La Premier League sigue su curso y este fin de semana ha vivido otro partido de esos por los que es denominada la mejor liga del momento. El encuentro que han vivido el West Ham y el Chelsea en el London Stadium ha dejado un muy buen sabor de boca para el aficionado neutro así como todo lo contrario para los aficionados del Chelsea y, en especial, para uno de sus jugadores, Saúl Ñíguez.

El club del oeste de Londres ha perdido el liderato en el tercer partido que pierde esta temporada (segundo de la Premier League) pero que pasa a ser el primero en el que un rival le marca más de un gol en un mismo encuentro. Y es que, pese a ir por delante en el marcador hasta dos veces, el Chelsea ha terminado cayendo ante uno de los equipos que más se les atraganta a los grandes en Inglaterra, el West Ham United.

Y por si todo esto no fuese suficiente para Tuchel, que afronta un mes de diciembre cargado de partidos (hasta 5 jornadas de Premier restan aún) y un mes de enero en el que se enfrentará de seguido a Liverpool, Manchester City y Tottenham Hotspur, está el asunto Saúl Ñíguez. El jugador atlético (está cedido en el Chelsea) no termina de encontrar su nivel en el Chelsea y esto ha provocado no pocas críticas a Tuchel y a su fichaje el último día de mercado.

Fruto de esa presión, de los pocos minutos que está teniendo Saúl y de la mala actuación que realizó el español el pasado miércoles frente al Watford, (fue sustituido en el minuto 45) Tuchel ha llegado a reconocer que se plantea colocarlo algún día en la posición de carrilero izquierdo, justo donde Simeone le situaba en el Atlético en la última temporada y media y que tan poco gustaba a Saúl.

La grave lesión de Ben Chilwell le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta finales de febrero y de ahí que Tuchel haya reconocido que se plantea probar a Saúl ahí para dar minutos de descanso al ahora titular Marcos Alonso. Todavía no se conoce la opinión de Saúl, ya que no se ha pronunciado al respecto, pero parece claro que no le habrá entusiasmado, pues jugar de lateral izquierdo es una de las razones que le animaron a salir del Atlético el pasado verano.

Ahora bien, más allá de la posición a ocupar, lo que parece que no convence a Saúl es la actitud de su técnico. Para el ilicitano Tuchel dice unas cosas pero actúa de manera diferente. Sin ir más lejos, ayer mismo, tras dar salida a Marcos Alonso decidió incorporar a Christian Pulisic, dejando sin saltar al campo una vez más al centrocampista español.

Eso, unido a las escasas oportunidades que está recibiendo y el hecho de verse señalado por su entrenador en más de una ocasión, como el mismo día del Watford con un cambio en el minuto 46, están haciendo disminuir a marchas forzadas la confianza de Saúl hacia su mister, algo que ya le ocurrió en el Atlético con el propio Cholo Simeone.