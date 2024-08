Un equipo de la Premier League y de la Serie A se pelean por un francés: no renovó con la Juventus

La Serie A continúa en búsqueda de incorporar refuerza para darle al campeonato mayor competencia y un toque de popularidad. La Juventus es uno de los embajadores realizando fichajes, aunque también no renovando a sus futbolistas, como es el caso de Adrien Rabiot, quien se encuentra sin equipo tras su paso por Turín. El internacional con la selección de Francia acabó su etapa con la 'Vecchia Signora' después de haber pasado por el Paris Saint-Germain y antes Toulouse.

El mediocampista está sin club desde semanas, no tiene cobijo en ninguna liga y está contra el tiempo antes de que el libro de pases cierre definitivamente este verano. Sin embargo, no todo está perdido para el galo, ya que el Calcio sigue siendo una opción para permanecer, luego de que se supiera del interés del Inter de Milan. Por su parte, la Premier League no se queda atrás, ya que Liverpool se suma a la puja por el medio.

La Serie A como elección

Simone Inzaghi no ha cerrado aún plantel, y como bien indica el diario 'L’Équipe', el Inter de Milan es uno de los tantos interesados para contratar a Rabiot. Además de los ‘neroazzurri’, Atlético Madrid y Bayern Múnich también preguntaron por él. No obstante, el medio también indica que ningún equipo es del agrado de Adrien pese a la jerarquía de los clubes.

Liverpool lo ve de reojo

Con 29 años y un valor de 35 millones de euros según la información de Transfermarkt, Rabiot ha sonado fuerte en Anfield. Esta noticia la dio a conocer ‘Footmercato’, que no pierde de vista al francés y lo estudia como una posibilidad para integrarse a la volante de Arne Slot. Es agente libre, por lo tanto, el tema solo sería pagar su sueldo, el cual no suele ser un problema para los ‘reds’.

Los números del francés

En Paris Saint-Germain sacó a relucir su estético juego y manera de controlar los tiempos. Con los parisinos disputó 227 encuentros, anotando 24 goles y asistiendo en 14 oportunidades. Ya en la Juve, logró la cantidad de 212 cotejos, con 22 tantos y 15 asistencias. Asimismo, es importante recalcar que en Francia es pieza indiscutible para Didier Deschamps.