El lamento de Pep Guardiola y Hansi Flick; Arne Slot pone un freno y avisa: "se queda en Liverpool"

Se acabó la especulación sobre el futuro de Luis Díaz. El técnico Arne Slot, en la rueda de prensa previa al debut contra el Ipswich Town, dejó claro que el colombiano seguirá en el club hasta 2027.A pesar de los rumores que lo vinculaban con el Barcelona y el Manchester City, el DT neerlandés ya tenía claro desde el 4 de agosto que iba a contar con él en su plantilla.

El entrenador ya había elogiado el rendimiento de los jugadores que regresaron de cumplir con sus selecciones, y Luis Díaz brilló con dos goles contra el Sevilla, lo que reforzó la confianza de Slot en él.



“Su futuro está con nosotros porque me ha encantado lo que he visto en los últimos 10 días, y también lo que mostró la temporada pasada. Ha sido un gran impacto en el Liverpool, y espero que continúe siendo así esta temporada”, afirmó Slot.

El técnico también destacó que, bajo Klopp, Díaz fue el jugador con más minutos de la pasada temporada junto al capitán Virgil van Dijk. Además, el colombiano es el tipo de jugador que puede generar el "caos" deseado en el último tercio del campo y aportar al orden que Arne Slot busca.

