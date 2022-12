Unai Emery daña más al Barça de Laporta por Bartomeu: 115M en pérdidas

Steven Gerrard apostó fuertemente por Philippe Coutinho, pero evidentemente el Aston Villa lo hizo en bastante menor medida (20 M) de lo que plasmó el FC Barcelona de Josep María Bartomeu allá por el mes de enero de 2018, cuando oficialmente los blaugranas pusieron 135 millones de euros, como decimos, en el mercado invernal, en las arcas del Liverpool en calidad de traspaso; y por eso ahora, cuando se confirma que Unai Emery lo pone en venta, las vergüenzas vuelven a aflorar en can Barça con el jugador brasileño.

Coutinho no solo no funcionó en el conjunto propietario del Camp Nou, sino que algo ocurrió en la ciudad condal con un jugador que era fantástico para que desapareciera hasta minimizarse a la mínima expresión, la actual. Y no hablamos de un caso como el que todavía sacude al Real Madrid con Eden Hazard, ya que el belga, al menos, si tuvo su causa efecto con las lesiones. Con Coutinho su descenso a los infiernos es vertiginoso y casi inexplicable, y el último que se ha dado cuenta ha sido el míster español.

Informa Footbal Insider que Emery le ha puesto el cartel de transferible a philippinho por lo que los villanos, solo un año después de su fichaje, desean venderlo. Las posibilidades en este sentido, lógicamente, son relativas, ya que el jugador ha bajado mucho su estatus en la liga inglesa, que sería el mercado más lucrativo para los de Villa Park, mientras que en España, Alemania e Italia hay pocos clubs con el dinero y las ganas de ficharlo.

Es más, se apunta ya a una aventura en una liga menor, del contexto árabe, un regreso a Brasil o Estados Unidos, donde al menos, a sus 30 años, se encontraría en un registro no tan incómodo para las estrellas europeas en demolición.

Sea como fuere, lo cierto es que el conjunto inglés se lo quiere quitar de encima; visto así, cuesta creer que este fuera el jugador que maravilló tanto en Anfield como para que Bartomeu hiciera esa locura económica por él, una que salió nefasta para los intereses del Barcelona: oficialmente se perdieron, solo en el traspaso, 115 millones de euros, a los que hay que añadir un sueldo estratosférico. O lo que es lo mismo, un negocio devastador que ahora vuelve a recordar a la entidad blaugrana sus malos pasos del pasado reciente.