Vale 40 millones y es mejor goleador que Haaland y Julián Álvarez: Liverpool y Chelsea a por él

Julián Álvarez está siendo uno de los nombres propios de la temporada ya que el delantero argentino, además de estar registrando unas cifras similares a las de su compañero Erling Haaland, ha provocado que Pep Guardiola le haya brindado un puesto privilegiado en el esquema del Manchester City formando una dupla temible junto al noruego.

Eso sí, ni Julián ni Haaland, así como otros delanteros de la talla de Lautaro Martínez, Kylian Mbappé o Robert Lewandowski, han registrado tantos goles esta temporada como Serhou Guirassy, la estrella del Stuttgart. El conjunto alemán se ha convertido en un serio candidato a pelear por el título de la Bundesliga esta temporada y esto se debe a la enorme contribución realizada por el ariete de 27 años.

Guirassy venía siendo un hombre muy cuestionado ya que durante su cesión en el Rennes no dejó sensaciones que invitaran al optimismo por culpa de su ineficacia goleador, pero no ha tardado el ariete guineano de origen francés en revertir su situación personal a base de goles, algo que no solo ha servido para acallar las críticas recibidas en épocas anteriores, sino para extender su valor de mercado hasta los 40 millones, eclipsar el registro anotador de los delanteros más laureados de Europa y para convertirse en un objetivo prioritario para el Chelsea y el Liverpool.

Los dos clubs ingleses vienen generando dudas en sus respectivos proyectos a pesar de haber invertido una gran cantidad de millones en fortalecer sus plantillas, especialmente los blues, y Guirassy es el hombre sobre el que están centrando su atención Pochettino y Klopp de cara al próximo mercado invernal.

Darwin Núñez no termina de afianzarse en el ‘11’ de gala del Liverpool ya que las dudas originadas por el delantero uruguayo han desencadenado que incluso los reds se planteen su venta y, mirando a Stamford Bridge, Nicolas Jackson tampoco termina de causar fervor en el proyecto pesar de que Mauricio Pochettino comenzó el curo brindándole una amplia dosis de importancia en sus planes.