Vía libre para un recién llegado del Bayern; Manchester le dijo adiós a un defensa: ten Hag ya actúa

Erik ten Hag seguramente esté lamentándose el terrible tropiezo que presenció con sus dirigidos en la Community Shield contra Manchester City. La derrota ocurrió desde la vía de los penales y el gesto en el rostro del entrenador neerlandés lo dijo todo, en el momento menos indicado y cuando mayor atención necesitaba para demostrar que su equipo estaba a la altura, se le escapa el título. Sin embargo, las esperanzas siguen puestas en el curso de la Premier League, y no precisamente esperando la recuperación de Leny Yoro, sino los nuevos fichajes del club.

La dirigencia de los 'Red Devils' ha estado al tanto de los pedidos del ex técnico del Ajax. En primera instancia, tras la inclusión de Jadon Sancho, quien volvió de su cesión, el equipo ya tenía en la mira a dos piezas claves del Bayer Múnich: de Ligt y Mazraoui. Y para que suceda su arribo a Old Trafford, Aaron Wan-Bissaka debía salir por la puerta de atrás tras un trato con West Ham United. Y tras semanas de intensa negociación, esto fue posible. Y dada la acción, el United dio luz verde para que el cuadro se renueve con el fin de enfrentar objetivos a la altura de la circunstancia.

Fabrizio Romano, periodista deportivo especializado en fichajes, confirmó que todos los papeles están en regla para que Aaron Wan-Bissaka se convierta en nuevo jugador del West Ham United. El lateral derecho de 26 años espera que la dirección deportiva autorizara su incorporación a los ‘Hammers’ y así darles paso a los nuevos fichajes. De esa forma, el británico firmará hasta 2030 por unos 15 millones de libras.

⚒️✍🏻 Aaron Wan-Bissaka will sign his West Ham contract already today, all documents in place!



West Ham and Man United have all set on their docs too for £15m agreement to be signed. pic.twitter.com/zAIgt9JwAP