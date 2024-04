Xavi lo quería como alternativa a Bernardo Silva y relevo ideal de Gavi, pero Unai Emery va a por él

A lo largo de los últimos mercados, no han sido pocos los centrocampistas de talento y corte ofensivo que han recibido el interés por parte del Barça. Un jugón como Bernardo Silva es un gran ejemplo del perfil que estaba buscando Xavi tanto en verano como en invierno. Ante la imposibilidad de lanzarse a por el luso, en las oficinas del Camp Nou valoraron seriamente la opción de Giovani Lo Celso, el cual sigue siendo una de las opciones que baraja el club de cara al próximo mercado de verano.

Sin embargo, si fichar al argentino ya era una tarea ciertamente complicada, hacerlo ahora que, según informan en Inglaterra, se ha convertido en objeto de deseo del Aston Villa de Unai Emery pone todavía más trabas a que los culés cumplan el deseo de Xavi, fichando a un jugador visto por el egarense como el mejor relevo posible para Gavi o Pedri.

Temporada de bajón y oportunidad a la vista

Cabe destacar que esta no está siendo la mejor temporada de la vida de Lo Celso. El rosarino apenas ha contado para Ange Postecoglu, que solamente lo ha alineado durante 569 minutos a lo largo de 19 partidos donde ha aportado 2 goles y 2 asistencias. En este sentido, parece una garantía que el argentino saldrá este mismo verano en busca de minutos y mejores oportunidades. Algo que tanto Barça como Aston Villa le pueden ofrecer.

Sin embargo, es probable que bajo las órdenes de Unai Emery, Lo Celso llegara a tener más opciones de ser titular, ya que en el Barça, si Gavi, Pedri y Gündogan están en forma, no hay nadie que los quite del once titular. Lo que convertiría al argentino en el primer suplente en la zona ofensiva de la medular culé.

De este modo, en can Barça ya saben que no será fácil (ni barato) satisfacer uno de los fichajes en los que más insistió Xavi a lo largo de los pasados mercados. El de un Lo Celso que, ahora que el Aston Villa habría entrado en la puja, se ha convertido en un poco más imposible para el Barcelona.