Xavi y 'Carletto', en alerta: Conte se quiere llevar a su lateral, 30M

Pedro Porro se está convirtiendo en una de las piezas mas codiciadas del mercado. El lateral derecho del Sporting de Lisboa está realizando una gran campaña, como demuestran las 6 asistencias y 1 gol que ha anotado este curso en los 11 partidos que ha disputado entre todas las competiciones con el equipo luso, y eso ha levantado el interés de varios equipos europeos como el Barça o Real Madrid, pero no son los únicos que quieren hacerse con sus servicios, ya que, según recoge el diario A Bola, el Tottenham de Antonio Conte habría apuntado el nombre del zaguero español en su lista de objetivos para el próximo año.

Tal y como recoge el medio portugués, Antonio Conte quiere que Pedro Porro pase a formar parte de su disciplina el año que viene, pero no le saldrá nada barato, ya que, su salida, al parecer, no sería por una cantidad inferior a los 30 millones de euros, además, también tendría que vencer a su competencia y no será nada sencillo poque tanto Xavi como ‘Carletto’ andan detrás y puede que alguno de los dos equipos necesite reforzar el lateral derecho dentro de poco.

Mourinho anda de compras por LaLiga y, tal y como hemos informado en Don Balón, quiere sustituir al ‘traidor’ Karsdorp con Álvaro Odriozola o Héctor Bellerín este mismo mercado invernal, y aunque el conjunto blanco o el equipo azulgrana no realizarían la operación de buscar un nuevo lateral derecho hasta el próximo mes de junio, el club que acabe perdiendo a su jugador para que juegue en Italia a las órdenes del técnico portugués será quien más fuerte puje por Pedro Porro.

Por otro lado, al Tottenham también le preocupa la renovación de Harry Kane, cuyo contrato termina en junio de 2024. La intención del club es sentarse a hablar con el delantero sobre su futuro después del Mundial de Qatar, pero desde Alemania aseguran que el Bayern de Múnich anda buscando aún un sustituto a Robert Lewandowski y el atacante de los spurs es uno de sus principales objetivos, es más, se habla de que podría llegar a realizar una oferta de hasta 90 millones de euros.

En resumen, Antonio Conte y su Tottenham tienen ahora dos frentes abiertos, el primero de ellos es la contratación de un nuevo lateral derecho que podría ser uno de los objetivos de Xavi y ‘Carletto’, Pedro Porro, y el segundo la renovación de Harry Kane. Veremos cómo se solucionan.