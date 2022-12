Mourinho señala al Barça: quiere al fichaje de Laporta en un mes

José Mourinho quiere ponerle punto final al caso Karsdorp este mismo invierno. Tras el encontronazo que hubo antes del Mundial donde el técnico portugués le acusó de traidor y le invitó a irse en enero, el asunto a día de hoy, no parece haberse arreglado y desde entonces los giallorossi buscan un nuevo lateral derecho que ocupe el puesto que dejará vacío en un mes el futbolista neerlandés.

Varios han sido los nombres que han sonado para reforzar el lateral derecho de la Roma, pero son dos los que suenan actualmente con más fuerza. Uno de ellos es Álvaro Odriozola, del que ya hemos hablado más de una vez en Don Balón, y el otro, según ha informado Calciomercato, es Héctor Bellerín.

El Real Madrid no cuenta con el ex de la Real Sociedad, y Carlo Ancelotti y Florentino Pérez no podrían ninguno impedimento a su salida en enero. La Roma busca un nuevo lateral derecho en invierno que no suponga una gran inversión económica y conozca la Seie A y Odriozola cumple los requisitos, además, dejó muy buenas sensaciones en Italia debido a su paso por la Fiorentina en el curso 2021/2022, pero no está del todo convencido a dejar el conjunto blanco.

Además de Álvaro Odriozola, el otro lateral derecho que empieza a sonar con mucha fuerza para reforzar la zaga de José Mourinho es Héctor Bellerín. El ex del Real Betis no tiene clara su continuidad en el FC Barcelona, no por su parte, sino por la del conjunto azulgrana y es uno de los candidatos a salir en enero rumbo a la Roma, pero existe un problema, Bellerín no quiere dejar el Barça en invierno.

Héctor Bellerín ha fichado por el FC Barcelona el 2 de septiembre, solo ha podido jugar cinco partidos entre todas las competiciones con el conjunto azulgrana, ya que, se lesionó a finales del mes de septiembre durante el parón de selecciones y no pudo contar Xavi Hernández con él hasta noviembre, y no quiere salir de la entidad blaugrana tan solo cinco meses después de aterrizar en el Camp Nou.

Su intención no solo es aguantar hasta junio, sino, renovar. Quiere quedarse en el FC Barcelona y está convencido de que podrá hacerlo, aunque, para ello, necesitará que Xavi Hernández le dé las oportunidades necesarias para ganarse el puesto.

A día de hoy, de las dos opciones que baraja la Roma de José Mourinho para sustituir a Karsdorp, la que parece más factibles, es la de Odriozola, pero si los giallorossi insisten y Laporta ficha a un nuevo lateral derecho, como se está hablando de Meunier, en enero, no sería una sorpresa que Bellerín abandonase el Camp Nou en un mes.