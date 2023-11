Zidane, Ratcliffe y Casemiro en la tormenta para Ten Hag por Sancho y Antony: parón y revolución

Con el United nunca se sabe. Esta afirmación, de la que no hay que desprender ningún matiz positivo, es tan cierta -insistimos, para mal- como sorprendente y su continuo bamboleo de golpes internos no ha parado, de hecho, pone en el foco nuevas variables que disparan la incertidumbre, y eso que el equipo viene de ganar en la Premier League (el modesto Luton). Zidane, Ratcliffe y Casemiro son parte del problema que no para de crecer, y en medio, Sancho y Antony.

A nadie en el club red devil, ni hinchas ni opinión pública, le sonaron mal las iniciativas en sendos mercados de fichajes por firmar a Jadon Sancho y Antony procedentes de Borussia Dortmund y Ajax de Ámsterdam, respectivamente, y sin embargo ambos no solo están en estos momentos señalados, sino que apuntan a salir en enero. Los informes al respecto son contradictorios, pero es cierto que Ten Hag, por unas cosas u otras, se los ha cargado.

El míster no los quiere en el equipo y busca nuevas estrellas en el mercado, pero esta forma de proceder no gusta a todos, y como decimos, esta realidad toca de cerca a los rumores que sitúan incluso a Zinedine Zidane como futuro técnico de los diablos rojos, a Sir Jim Ratcliffe como nuevo accionista y con ganas de meter mano a la parcela técnica y al discutido pero necesario Casemiro fuera de la competición.

Con Sancho y Antony en el disparadero, pero con el equipo sexto en la Premier y con un pie fuera de la Champions, a muchos hinchas del histórico equipo inglés les suena a chiste que los dos talentosos y controvertidos extremos no sirvan para la causa y por ello Ten Hag quiera, a su costa, hacer enormes prospecciones por jugadores como João Neves y Victor Osimhen. Y eso no solo chirría a la afición, también al magnate británico que entrará en el club. En definitiva, Ten Hag no da con la tecla, se ha cargado a dos jugadores de un enorme talento y sus soluciones no convencen a nadie.