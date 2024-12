Ancelotti está teniendo problemas de gravedad con el protegido de Florentino Pérez

Carlo Ancelotti está teniendo problemas a la hora de realizar las alineaciones. Las graves lesiones que ha tenido el equipo y el pésimo rendimiento de algunos jugadores está poniendo las cosas difíciles al técnico italiano del Real Madrid. Además, el entrenador blanco tiene que alinear a algunos futbolistas protegidos por Florentino Pérez, ya sea porque el presidente blanco necesita que jueguen para venderlos o porque son de su agrado.

Es el caso de Aurelien Tchouameni. El francés fue titular contra el Girona pero lo hizo de central, sustituyendo al canterano Raúl Asencio. A pesar de que el conjunto blanco dejó la portería a cero, las sensaciones no volvieron a ser positivas para el jugador y Ancelotti se está cansando de él, pero la sombra de Florentino es alargada y no se atreve del todo a sentarlo en el banquillo definitivamente.

Tchouameni, un problema para Ancelotti

Por eso, y aunque Asencio vuelva a la titularidad en el trascendental partido de Champions contra el Atalanta, es posible que Tchouameni también sea de la partida, pero esta vez en su posició natural, en el pivote defensivo. El italiano está intentando encontrar el sitio perfecto para el francés, para poder contentar así al futbolista y al presidente, pero no lo está consiguiendo.

Si la situación no mejora, Florentino Pérez no tendrá más remedio que aceptar de una vez por todas la venta del jugador. Será duro, ya que fue una apuesta personal muy fuerte hace un par de años, cuando se gastó 100 millones de euros por él. Por eso, si finalmente sale al mercado, al Madrid le gustaría recuperar parte de la inversión que hizo por el francés. Los blancos le vieron mucho potencial, pero su futuro no está en la capital española.

Los equipos interesados por Tchouameni

En ese sentido, el Liverpool ha sido uno de los equipos que más se ha interesado por Tchouameni, pero el club inglés no llega a lo que pide Florentino. El máximo mandatario del conjunto madrileño ha intentado colocar al futbolista en la operación con Trent Alexander-Arnold, pero no ha sido posible. Por lo tanto, desde los despachos del club de Chamartín piden alrededor de 80 millones de euros por el jugador.