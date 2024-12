Ha pedido a Florentino Pérez que no lo eche porque no tiene nada mejor que el Real Madrid

Algunos jugadores están teniendo una situación muy complicada en el Real Madrid bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. El técnico italiano tiene claros los futbolistas con los que puede contar, y con los que no, los aparta y les da muy pocos minutos e incluso ninguno, hecho que dificulta el ambiente en el vestuario y que algunos incluso se hayan llegado a quejar a Florentino Pérez.

Uno de los casos es el de Jesús Vallejo, el defensa que no está contando nada para Ancelotti. De hecho, el entrenador blanco prefiere a jugadores del filial antes que poner en el terreno de juego al zaragozano. Esta temporada solo ha jugado 11 minutos contra el Alavés y casi le costaron el partido al Madrid. Por eso, el italiano no le quiere ver ni en pintura. Sin embargo, Vallejo tiene otros planes.

Vallejo le pide a Florentino renovar

Aunque no tenga minutos en el campo, el defensa le ha pedido a Florentino Pérez que renueve su contrato. Vallejo acaba su vinculación con el Madrid el 30 de junio de 2025 y quiere continuar en el club blanco aunque no juegue, ya que no tiene otro equipo al que ir si finalmente abandona el Santiago Bernabéu. Aunque los deseos del futbolista sean unos, las intenciones del club son otras.

Los madrileños no tienen previsto en ningún caso renovar el contrato de Vallejo. El jugador no entra en los planes de futuro del equipo y tendrá que buscarse la vida a partir de la próxima temporada. Al presidente le da pena, ya que es uno de sus protegidos, pero Carlo Ancelotti no le quiere y probablemente el próximo entrenador que venga tampoco va a querer al futbolista.

Posible salida en el mercado invernal

De hecho, el Madrid está incluso pensando en intentar sacar un mínimo beneficio económico por su venta en el mercado de enero que se va a abrir dentro de poco. Los blancos quieren ver si hay algún equipo interesado en sus servicios, y si no puede pagarlo, incluso regalar al jugador, ya que no tiene sitio de ninguna manera en el Madrid. Pero también está por ver la decisión de Vallejo y si quiere quedarse hasta final de temporada.