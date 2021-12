Ronaldo Nazário no se corta: sin piedad con su socio en el Real Madrid

Ronaldo Nazário fue un delantero demoledor y mientras las lesiones le respetaron, incluso cuando no lo hicieron, resultó letal en su tiempo, siendo el mejor ariete del planeta durante varios de sus años en activo, uno de ellos en el FC Barcelona. Es más, para muchos aficionados al fútbol es el mejor goleador de la historia del fútbol. Y esa voracidad que le caracterizó, además de sus excentricidades, no la ha perdido como empresario, donde ya ha hecho un nuevo movimiento que va puede liquidar a un ex socio suyo en su etapa como jugador del Real Madrid.

Porque Ronaldo ha adquirido el 90% de las acciones del club brasileño de fútbol Cruzeiro, convirtiéndose así en el máximo responsable de la histórica entidad de su país, y en ese equipo una de sus primeras medidas puede ser fulminar al que fuera uno de sus protectores en una de sus etapas en el Real Madrid, donde el goleador de Río de Janeiro estuvo vistiendo la elástica merengue durante casi cinco temporadas (2002-2007).

Sí, efectivamente el señalado por Ronaldo apunta a ser Vanderlei Luxemburgo da Silva, actual preparador La Bestia Negra pero que no está obteniendo los resultados que a O Fenómeno le gustaría, siendo por tanto una de sus posibles primeras acciones la de destituir al entrenador; que, curiosamente, lo fue suyo en la campaña 2004-2005 en el club trece veces campeón de Europa. A través de la sociedad Tara Sport y mediante el abono de 62,5 millones de euros, Ronaldo ya manda en el Celeste y el futuro es incierto para el míster brasileño.

De hecho, el actual presidente del club, Sérgio Santos Rodrigues, se expresó en esos términos en una entrevista para TV Máfia Azul: “Son decisiones que no soy yo quien toma. Esa pregunta hay que hacérsela a Ronaldo”. Santos argumentó que ahora las decisiones son exclusivamente responsabilidad del también presidente del Real Valladolid, que puede transformar a Maior de Minas desde los próximos días. Como no podía ser menos, el otro protagonista que se ve afectado por la compra en Belo Horizonte de Ronaldo es el mismo equipo pucelano, que ya se ha hermanado con Cruzeiro y donde pueden aparecer nuevos talentos brasileños con rumbo a Europa.