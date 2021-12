Gareth Bale e Isco dan la sorpresa en el Bernabéu: están al caer

No se extrañen si en los próximos días se encuentran con una noticia que resulte la confirmación de salida del Madrid para Gareth Bale y/o Isco Alarcón, ya que ambos futbolistas se han puesto en sintonía con el Real Madrid y todas las partes persiguen un mismo objetivo. Es verdad que esa línea de actuación concuerda más en lo que respecta a la entidad de Concha Espina y el andaluz, que en lo referente al galés, más silencioso en sus intenciones, pero los informes al respecto señalan que ninguno de los dos jugadores haría ascos a un acuerdo como el que se busca.

Y es que el Madrid, siendo claro con el extremo y el mediapunta, con Carlo Ancelotti como intermediario entre la entidad y los jugadores, les ha dicho que en lo deportivo van a contar muy poco hasta el final (situación mucho más acuciada en el caso de Isco que en el de Bale) y que, dado que solo les quedan unos meses de contrato, lo ideal para todas las partes es encontrar un club comprador con el que puedan vincularse por más tiempo.

Pensarán que ninguno de los dos, ni Bale ni Isco, tiene necesidad de ‘renunciar’ a estos últimos y suculentos meses de contrato con el Madrid, pero también es verdad que al ser todavía jugadores blancos tienen un estatus que pueden usar, no así cuando dejen de serlo. Es decir, si encuentran clubs interesados en ellos de aquí a los próximos días (mercado de enero), podrán ser los revulsivos de equipos con necesidades en el segundo tramo de la temporada y por tanto futbolistas importantes con buenos sueldos, algo que no podrán ser si dejan expirar sus respectivos contratos sin jugar prácticamente minutos esta temporada: entonces tendrán las de perder en las negociaciones en solitario con cualquier club, que los verá desesperados.

Ahora bien, no será fácil que aparezcan equipos dispuestos a darles contratos similares a los que obtuvieron en el Madrid y por al menos dos temporadas, que es lo que buscan. Sobre ello, el Madrid tiene informes de equipos de la Premier interesados en un Bale que, eso sí, debería renunciar a sus altas pretensiones salariales, lo que no es fácil; mientras que Isco interesa en Italia y al Sevilla, amén de otros equipos de menor entidad, pero como el Expreso de Cardiff deberá bajar su ficha. Con todo y más hay que decir que Isco tiene la determinación de salir cuanto antes, no así el galés, que espera todavía un bombazo.