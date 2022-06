A la luz el plan de Di María: 7 kilos, Juventus y adiós en Argentina

El futuro de Ángel Di María parece que empieza a esclarecerse un poco más según van avanzando los días. Fuera del París Saint Germain después de no haber renovado su vinculación con el conjunto francés, todos los indicios señalan al mismo destino, y ese no es otro que el de jugar en la Juventus la próxima temporada, el club que más se ha interesado por él. Sin embargo, la operación todavía no se ha cerrado y lo cierto es que Di María está ahora concentrado con Argentina para enfrentarse a Italia viendo cómo el tiempo pasa.

Ahora bien, parece que el argentino tiene tomada la decisión y que de hecho tiene un plan para apurar los últimos momentos de su carrera deportiva. A sus 34 años y con una dilatada carrera a sus espaldas en los mejores equipos del mundo como el Real Madrid, Manchester United o recientemente París Saint Germain, Ángel sabe que su fútbol se está agotando pero todavía quiere probar suerte en una de las grandes ligas que le faltan por experimentar, la italiana.

Por eso, la opción de la Juventus la ve con muy buenos ojos y de hecho las condiciones de su contrato ya están prácticamente negociadas. Según apunta el portal web Tuttosport el conjunto italiano es la única opción real que tiene sobre la mesa y en las negociaciones la Juve ha aceptado que el contrato sea únicamente de un año de duración en lugar de los dos que pretendía en un inicio. Sin embargo, las dos partes han cedido en sus posturas para llegar a un acuerdo y Di María ha aceptado rebajar sus emolumentos hasta llegar a los siete millones de euros más una serie de objetivos deportivos.

De esta manera, tal y como sigue apuntando el medio Tuttosport, se cumpliría el plan de ruta que tiene trazado Ángel Di María para sus últimos años como profesional, que es jugar una temporada más en una de las grandes ligas a un alto nivel y posteriormente regresar a su país natal, Argentina, para poner punto final a su trayectoria en Rosario Central, club del que salió.