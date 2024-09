Agárrate Inter; la joya que contrató Napoli para levantar el Scudetto: llega desde la Premier League

El mercado de traspasos se cierra en Europa y la Serie A no ha sido ajena a la situación, exactamente el Napoli de Antonio Conte es uno de los equipos que dio la hora con sus contrataciones. Refuerzos de peso como David Neres o Romelu Lukaku llegaron al estadio Diego Armando Maradona para marcar un precedente. Ahora, el cuadro napolitano decidió dar lo último en esta conclusión de traspasos.

Para competir con Inter de Milan se necesita más que actitud y jugar bien, pues se tomó en consideración invertir en una pieza especial. El elegido para completar el once de Conte se llama Billy Gilmour, procedente del Brighton y que antes fue protagonista en Chelsea. De esa manera, el conjunto italiano se hace con los servicios del escocés junto a los otros futbolistas que ya dan la hora en la ciudad, que seguramente recibirá de la misma manera como recibió a Lukaku.

La sorpresa del verano en la Serie A definitivamente es el arribo de Lukaku a Napoles, pero el fichaje de Gilmour no se queda atrás, tomando en cuenta lo valiosos que es el futbolista dentro del campo. De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, Napoli está revisando los documentos y alistando el examen médico para que el acuerdo con el escocés se cierre este viernes.

🔵🩺 Napoli are checking documents and preparing medical for Billy Gilmour deal to happen today.



Final stages with #BHAFC to give the green light to the last bid later. ⏳ pic.twitter.com/eOgdZZMm09