Con David Neres OK, Conte busca un centrocampista de ten Hag y un delantero que olvide a Osimhen

Nápoles no empezó con buen pie la Serie A tras el cachetazo en Verona (0-3), por eso Antonio Conte le pidió efusivamente a los directivos que traigan refuerzos al Diego Maradona. Hoy firmó uno: David Neres.

El brasileño procedente del Benfica será pieza del engranaje ofensivo napolitano. Ahora toca ver cómo está Neres. A la izquierda del tridente, Kvaratskhelia ya tiene ese costado cubierto, así que Neres tendrá pocas oportunidades allí. Sin embargo, podría ponerle presión a Politano en la derecha y dar una opción táctica diferente durante el partido. En definitiva, el extremo será al menos la primera carta de recambio en un ataque que ha dejado mucho que desear con cero goles en dos partidos de la temporada.

El desastroso debut de la temporada en casa del Verona ha activado la alarma en el Napoli. A pocos días del cierre del mercado, el movimiento en el club azzurro sigue estancado debido a la falta de salida de Osimhen: Conte ha pedido en varias ocasiones una aceleración a sus directivos, y algo podría moverse en las próximas horas.

En las próximas horas se llevará a cabo una reunión clave entre Napoli y Chelsea para cerrar el acuerdo por el fichaje de Romelu Lukaku. El Chelsea no está dispuesto a ceder al delantero belga debido a que solo tiene dos plazas disponibles para cesiones y no considera que esta operación merezca usar una de ellas.Lo ideal para los londinenses sería que Lukaku se transfiera al Napoli en una operación definitiva por una cifra asequible. Todo está en el aire y será en esta próxima reunión entre clubes donde se definan los detalles finales. El agente del jugador también estará presente, así que esta podría ser la charla decisiva para el futuro de Romelu.

