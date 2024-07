Atalanta va a pleno contra Ancelotti y el Real Madrid; la Champions en mente

Como si no le bastara el hito de la obtención histórica de la Europa League y hacer trizas el invicto del Bayer Leverkusen, Atalanta quiere ir a por todo: la Supercopa que se avecina, la serie A y la tan ansiada Champions League.



Uno de los apuntados por el equipo de Bérgamo es el argentino Nico González, que podría ofrecerle un arma tanto ofensiva como de carrilero a a Gian Piero Gasperini.



La operación no será encilla, pero reina el optimismo para el Atalanta. Mucho dependerá de la Fiorentina: si los viola deciden ponerlo en el mercado, los nerazzurri no dudarán en lanzarse al ataque. Aún no hubo contacto formal entre los clubes, pero en el búnker del campeón de la Europa League, se están moviendo los hilos para reforzar el ataque.



González fue el artillero de Firenze la temporada pasada, con 12 goles y 2 asistencias en 29 partidos de liga.



Aunque el centrocampista-delantero tiene contrato con el club hasta 2028, tras tres años en Toscana podría estar buscando un nuevo desafío: para la dea, no es solo una fantasía de verano.



El primer desafío del Atalanta será nada menos que otro evento histórico para el club: la Supercopa de Europa frente al Real Madrid. El 14 de agosto en Varsovia. Luego habrá tiempo para pensar en el comienzo del calcio y la Champions.

Formado en el "semillero" argentino

Nacido en 1998, González nació y se formó en la histórica cantera de Argentinos Juniors, que albergó a figuras como Maradona, Fernando Redondo, Juan Román Riquelme y Esteban Cambiasso, entre otros. Sólo 2 temporadas le bastaron al carrilero para que sea captado desde el mercado del viejo continente.



En 2018 Stuttgart le puso el ojo y se lo llevó a la Bundesliga donde tuvo un desempeño espectacular: 23 goles y 10 asistencias en 79 encuentros. El 2021 lo puso en la Fiorentina a cambio de 22 millones de euros.









Se ganó un lugar en la selección campeona

No solo su evolución constante lo pone en órbita de muchos equipos de Europa, sino que le dio un lugar preponderante en la selección campeona del mundo. González estuvo siempre en la cabeza y en las listas de convocados de Lionel Scaloni. En 2022 recibió un golpe duro, una lesión lo dejó fuera del Mundial cuando estaba con el plantel en Qatar y debió ser desafectado. Hoy, es un fijo en la albiceleste y así lo demostró en la Copa América con sus partidos de titular y por algunos momentos, ocupando el lugar que ahora dejará vacío por su retiro de la selección Ángel Di María.