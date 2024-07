De quedar fuera de Celta a jugar con Cavani en Boca: Juan Román Riquelme lo tiene en el radar

Las últimas semanas de Renato Tapia no han sido nada fáciles ya que se encuentra sin equipo y aún con un rumbo desconocido desde su último paso por las filas del Celta de Vigo. El mediocampista peruano llegó para ser determinante, y con el paso del tiempo, se situó en la zaga central. Con la llegada de Rafa Benítez a la zona técnica, la confianza por el incaico no fue la misma que sí tuvieron otros técnicos, aunque con la Selección Peruana el ex Feyenoord aportaba y daba el valor agregado necesario a pesar de las idas y vueltas con su club.

El mismo tiempo le dio la razón a Tapia, su producción mejoró en todo sentido, pero en la interna optaron por no renovarle el contrato. Un ciclo se había cerrado para el internacional con su selección, aunque no del todo tras su ausencia en la Copa América por temas con la dirigencia del combinado bicolor. Hasta la fecha, la situación en el entorno del futbolista solo se ha visto relacionada con distintos equipos, entre los más importantes, destaca nada más que Boca Juniors. Luis Advíncula es uno de sus compatriotas que milita ahí y Edinson Cavani es otro, sumado a Gary Medel, Juan Román Riquelme ya le puso el ojo a Renato.

Boca puede ir por Tapia

El siguiente paso del ya ex Celta de Vigo es una incógnita, salieron a la luz equipos como el Girona o el Villarreal, pero nada en concreto y menos una oferta real. Sin embargo, lo que contó ESPN es que el ex Twente está en el radar del equipo xeneize, que analiza la posibilidad de integrar a un jugador de sus características. El periodista Diego Monroy nunca dio el nombre que Boca busca con urgencia, pero se presume que sea el del peruano el que llené la plaza.

Los halagos de Solano

Diego Maradona apodó ‘Maestrito’ a Nolberto Solano cuando este defendía la camiseta de Boca Juniors. Justamente, el famoso ‘Ñol’ conversó recientemente con Radio República para tocar el caso Tapia y el aporte que este es capaz de ofrecer. "Es un futbolista que se fue muy joven de Perú y tiene muchos años en Europa. Es un jugador de selección, Boca siempre tiene jugadores de selección y te marcan la diferencia. Renato es un contención que maneja bien la pelota, entiende el juego, tiene la madurez de haber estado muchos años en Europa", dijo Solano.

Su paso por Galicia

Celta de Vigo fue la casa de Tapia por cuatro largos años, ganaba un sueldo de 452 euros anuales, caso contrario sería si llega a Boca. Y según indica SalarySports, pasaría a ganar 1 millón de dólares al año. Con su futuro en el aire y la disposición del futbolista de escuchar ofertas, es importante mencionar sus estadísticas con el club gallego. En Celta cumplió la mayor cantidad de partidos desde que es profesional, con 120; asimismo, sumó 7,340 minutos y recibió 33 tarjetas amarillas.