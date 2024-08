A poco de asegurar a Lukaku; el brasileño que aterriza en la Serie A: en Nápoles se baila samba

Napoli sigue escarbando en el mercado en busca de futbolistas que favorezcan la dinámica de Antonio Conte, conocido por ser un técnico exigente y minucioso a la hora de escoger a los titulares. En este caso, el conjunto napolitano confirmó que se hizo con los servicios de David Neres, procedente del Benfica de Portugal. El extremo vivirá su primera experiencia en Italia tras haber vestido los colores anteriormente del Ajax y luego del equipo luso.

Si algo que le faltaba a los de Conte era atrevimiento por el extremo y el atacante sudamericano se suma al proyecto para recuperar su mejor nivel, como el que le ayudó a ser convocado en su momento a la selección brasileña tras sus buenas actuaciones con el Ajax. Ahora, con un valor importante en el mercado, Napoli depósito una suma considerable para que Neres vista sus colores para esta temporada que además ya empezó.

Napoli ajusta detalles para que Romelu Lukaku sea su nuevo ‘9’ y a su vez le busca una salida a Victor Osimhen. Mientras tanto, el club aprovechó en oficializar la llegada de David Neres tras su paso por Portugal de la mano del Benfica. Por el extremo se pagó alrededor de 28 millones de euros, que más las cláusulas llega a los 30. El contrato es hasta el 30 de junio de 2028.

A new signing is in town ✍️



💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeDavid pic.twitter.com/9VNBbMnV3u