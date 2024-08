Compatriota de Haaland atrasa a Mctominay; el escocés iba a fichar por Fulham: ten Hag, ni se inmuta

La guerra por quedarse con el pretendiente favorito empezó hace rato, la Premier League maneja un entorno, la gran mayoría de veces exagerado. Hay futbolistas que se bajan de la operación para irse a otro club, como otros que quedan descartados porque apareció una mejor opción. En esa línea, Scott McTominay del Manchester United vive un calvario en Old Trafford tras su incierto futuro en el fútbol inglés, no tiene espacio en el once de Erik ten Hag pese a que tuvo minutos frente al Fulham. Este último club, se convirtió al final en el protagonista por la acción que tomó.

El escocés estaba en los planes del Fulham, incluso todo ya estaba encaminado para que su traspaso se concrete, pero ocurrió algo inesperado. Sander Berge, mediocampista noruego que vistió los colores del Burnley de la Championship, se convirtió en la primera opción del Fulham. De ese modo, el fichaje de McTominay quedó descargado de golpe y el compatriota de Erling Haaland, en el nuevo villano. Pese a que United no le da salida a su pivote, ya tiene en mente a otro, el uruguayo Manuel Ugarte.

Fabrizio Romano estuvo actualizando el caso de Mctominay, de ese modo, confirmó que el escocés no estaba más en los planes del Fulham para darle prioridad a Berge. El periodista indicó tajantemente que el mencionado club descartó sin más al mediocampista, puesto que ahora está en busca de nuevo equipo antes de que cierre el mercado.

⚪️⚫️ Sander Berge will also sign his long term deal at Fulham today, as medical is ongoing right now.



Fulham left negotiations for McTominay, while Man United are focused on Manu Ugarte as top target. 👀🇺🇾



Berge who was just part of backup-options list. pic.twitter.com/RulKjoWIjj