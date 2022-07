Darwin Núñez le deja sin sitio y la Juventus le llama: Klopp se niega

“La forma en que jugamos en los últimos años solo ha sido posible gracias a Bobby. Es fundamental para nosotros. Es el corazón y alma del equipo”, señalaba Jürgen Klopp en la rueda de prensa previa al encuentro de la Communitu Shield. Tal y como él ha dicho, Roberto Firmino es uno de los hombres clave y uno de los grades culpables de la recuperación de este Liverpool, el alemán lo sabe y por eso no quiere desprenderse de él, pero la realidad es muy diferente y tiene que hacer frente a 3 grandes obstáculos para lograr que el 31 de agostoel brasileño siga siendo parte de su plantilla.

Darwin Núñez

El fichaje de Darwin Núñez por 100 millones de euros (80 fijios más 20 en variables) ha supuesto toda una revolución en el Liverpool. Es la gran apuesta de los ‘reds’ para la próxima década y el conjunto inglés tiene la gran fortuna de contar con un gran preparador de jóvenes como es Jürgen Klopp. El alemán tiene que lograr mantener en la plantilla ese equilibrio y no cargarle de responsabilidad al uruguayo e intentar hacer que se olvide de todo lo que ha costado.

Jürgen Klopp confía en Darwin Núñez, pero no le va a dar las llaves de Anfield de la noche a la mañana, se lo tiene que ganar, como todos, con esfuerzo y trabajo, al alemán lo que haya costado le importa poco. Por eso, en la final de la Community Shield apostó por Firmino por delante de él en el once inicial, dejándole claro que el precio no es sinónimo de titularidad. El charrúa ha llegado para ocupar su puesto en un futuro, pero tiene que ganárselo con trabajo, como hizo Luis Díaz con Sadio Mané.

Mundial de Qatar

Tanto Roberto Firmino como Darwin Núñez quieren asistir a la gran cita de noviembre. El uruguayo lo tiene más fácil para ir, ya que lleva tiempo siendo imprescindible en las convocatorias de Urugya, en cambio, el brasileño nunca ha sido un fijo en la ‘Canarinha’, pero Tite le ha llamado muchas veces, y 3 grandes meses de ‘Bobby’ pueden traerle como premio su viaje a Qatar.

Juventus de Turín

Este sea quizás el peor de los enemigos de Klopp. Como uno de los otros dos factores acabe detonando, la Juventus de Turín podría llevarse a la Serie A a Robert Firmino. El brasileño sabe que interesa a los ‘bianconeros’, y si de aquí al final del mercado ve peligrar su puesto en el 11 de Klopp y por lo tanto, despedirse del Mundial, quizás decida que lo mejor para él es cambiar de aires. Todo va de la mano, pero Klopp tiene seguro que encuentra la fórmula para que ‘Bobby’, el alma del equipo, siga con ellos un año más.