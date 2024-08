El 5 de Zlatan Ibrahimovic está en camino y se suma a Emerson Royal, Morata y Pavlovic

AC Milan lanzó una nueva y mejorada oferta para tener el 5 que tanto desea.



Youssouf Fofana prepara las valijas para partir de Mónaco a Italia. De hecho, el futbolista de 25 años no viajó a Barcelona para disputar el Joan Gamper.

Para muchos seguidores del Milan, la novela del parisino se alargó demasiado y se convirtió en una fuente de frustración. Sin embargo, no fue por falta de esfuerzo, y se puede decir que los Rossoneri han manejado la situación con maestría en un contexto complicado.

Desde la perspectiva del Mónaco, el francés tiene un precio de 35 millones de euros, una cifra que el Diavolo no está dispuesto a igualar, ya que su contrato expira al final de la próxima temporada. Hasta ahora, el Milan había ofrecido menos de 20 millones.

No obstante, según Fabrizio Romano, el Milan presentó una oferta revisada al Principado de más de 20 millones de euros: una suma fija de esa cantidad, más algunos ‘add-ons’ difíciles de cumplir, aunque no se especificó ese costo.

🔴⚫️ Youssouf Fofana has been clear with all clubs approaching him since July: he wants to play for AC Milan.



Several reports on Premier League clubs keen but it was never close as Fofana's waiting for Milan.



Milan and Monaco, still working on club to club agreement. pic.twitter.com/sEe0be9Db6