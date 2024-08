El Como de Cesc Fabregas quiere a una joya del Madrid, un volante del City y a un histórico exBarça

La directiva del Como se sigue moviendo en este mercado de pases para cumplir con los deseos del entrenador Cesc Fabregas y en las últimas horas avanzó fuerte para cerrar el fichaje de dos jóvenes promesas de Argentina. Se trata de Nicolás Paz del Real Madrid y Maximiliano Perrone del Manchester City.

Por si esto fuera poco, el club que recientemente ascendió a la Serie A sueña con incorporar a un histórico del FC Barcelona: Sergi Roberto.

El periodista Fabrizio Romano informó a través de sus redes sociales las incorporaciones del elenco italiano. “Cesc Fabregas está confiado en conseguir luz verde esta semana para tres fichajes en la recta final del Como”, señaló.

🔵3️⃣ Cesc Fabregas, confident to get green light this week for three signings at final stages for Como.



🇪🇸 Sergi Roberto, free agent.

🇦🇷 Nico Páz from Real Madrid.

🇦🇷 Máximo Perrone from Man City.



