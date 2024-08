Leo Messi y Jordi Alba se olvidan del Inter Miami; se acuerdan de Sergi Roberto: emotiva despedida

Las historias están para ser escritas y el destino inevitablemente no se puede cambiar, el curso sigue y lo que solo queda es aceptar, dar vuelta a la página y seguir por el camino del crecimiento. Sergi Roberto tuvo en cuenta estos aspectos cuando decidió no continuar más en el Barcelona, luego de diez años aproximadamente de dedicación y lealtad hacia el club que le dio todo. El lateral derecho, que también lo ha hecho de mediocampista, entre otras posiciones, se plantea nuevos objetos y para eso le tuvo que decir adiós a su casa.

Con 32 años y con una gran variedad de títulos, Sergi Roberto es consciente que su nivel no ha sido el mismo desde hace un tiempo, considerando que Hansi Flick necesitará un recambio. Aún no hay plena seguridad del próximo paso en la trayectoria futbolística del español, pero lo que sí es un hecho es que hay dos jugadores en particular que le dedicaron un mensaje de agradecimiento: Lionel Messi y Jordi Alba. Ambos, compañeros y amigos de Sergi en su etapa como blaugranas, quienes también lo ganaron todo.

El mensaje de Messi

Una de las etapas que Sergi que seguramente recuerde sea la de Pep Guardiola y su conquista por Europa, así como la última Champions League ganada en 2015 con Luis Enrique como técnico. En ambas, Lionel Messi lo acompañó y juntos tocaron el cielo. Y ahora, la ‘Pulga’ no fue indiferente y le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “¡Toda la suerte en tu nueva etapa! Te deseo lo mejor’’.

Jordi Alba se sumó

La amistad que ha dejado el vestuario del Barcelona sobrepasa cualquier barrera, más aún si esa confidencia está en Estados Unidos, lejos de España. Jordi Alba viste los colores de Inter Miami y quizás tenga otras prioridades, pero no se olvidó de su amigo. Y en la parte final de su mensaje, le dice a Sergi lo siguiente: “Muchísima suerte en esta nueva etapa que está por venir tanto a ti como a tu familia, amigo’’.

Te vas del club de tu vida habiéndolo dado todo y con numerosos recuerdos que muchos soñarían vivir. Fue para mí un orgullo poder lucir la camiseta del @FCBarcelona_es tantos años a tu lado y vivir muchos momentos icónicos y especiales del equipo.



Siguiente parada de Sergi Roberto

Barcelona, con el paso del tiempo, se ha quedado sin futbolistas considerados como referentes, pues tras la salida de Sergio Busquets, Sergi Roberto había tomado la posta. Ahora, con otros planes y nuevas motivaciones, el destino del español podría estar en la Fiorentina o en el Ajax, según apuntó Fabrizio Romano. Aún no hay nada concreto y solo es cuestión de tiempo para conocer el nuevo equipo del histórico culé.